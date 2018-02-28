Felçli Kadın 30 Yıl Annesinin Cesediyle Yaşadı

Ukrayna'nın Mykolaiv kentinde güvenlik güçleri, 77 yaşındaki bir kadını annesinin mumyalanmış cesediyle yaşarken buldu.

EN AZ 30 YILDIR ORADA

Polis, cesedin çöplerle kaplı evde en az 30 yıldır bulunduğunu düşünüyor. Olay yerinde çekilen fotoğraflarda, bir sofada yatan cesedin yanı başında dini resimler görülüyor. Üzerinde beyaz bir kıyafet olan mumyanın ayaklarında ise mavi ayakkabıyla yeşil çorap dikkatleri çekiyor.

EVDE ELEKTRİK, SU VE DOĞAL GAZ YOKTU

Polis'in ifadesine göre, görevliler eve girdiğinde, felçli olduğu ifade edilen yaşlı kadın, yerde yatıyordu ve acil yardıma ihtiyacı vardı. Polis raporunda, evde elektrik, doğal gaz ve su bulunmadığı yazılırken, kadının tek başına yaşadığı, komşularıyla iletişim kurmadığı ve kapısını kimseye açmadığı ifade edildi.