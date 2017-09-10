30 Yıl Sonra Viking'in Ceseti'nin Kadın Cinsiyeti Olduğu Keşfedildi

1880'li yıllarda İsveç'de bulunan bir Viking savaşçı liderinin fosilinin cinsiyeti 130 yıl sonra ortaya çıktı. Görünüşe göre bu Viking savaşçısı bir kadınmış!





130 yıl önce İsveç topraklarında bulunan Savaşçıların lideri bir Viking'in yapılan araştırmalarla cinsiyetinin kadın olduğunun ortaya çıkması araştırmacıları şaşkına çevirdi. Habere göre 1880'lerde vücut parçaları, zırhı, kılıcı, baltası, mızrağı, zırh delici okları, iki kalkanı, bıçağı ve yanısıra da iki at cesediyle beraber bulunan ceset belli ki profesyonel bir savaşçıya aitti. Ancak üzerine giydiği zırhın Viking toplumlarında genellikle erkeklerin giydiği zırh olduğundan kaynaklı yeni tamamlanan DNA testine kadar savaşçının erkek olduğu sanılıyordu.



"1880'lerde bulunan Viking mezarından bir görüntü"







Vikingler eski Türk toplumuna, göçebeliği ve savaşçılığı bakımından çok yakın toplumlar. Bir çok muazzam benzer kültürel unsurlarımizin dışında aynı zaman Vikinglerde de eski Türk toplumları gibi kadın ve erkek eşit. Yani Viking toplumları avlanma, savaşma ve diğer işleri yapma konusu ile ilgili genellikle kadın,erkek, çocuk demeden hep birlikte yapan bir toplum. Yani bir kadın savaşçıya rastlanması normal. Ancak Viking toplumlarında kadın savaşçıların yönetmesi çok alışılageldik bir şey değil.







Oldukça da sert olan bu Viking-Savaşçı-Lider'in mezarından çıkan artıklar ile ilgili çalışmalar devam etmekte. Eski Viking toplumlarıy ile ilgili uzun süreden beri en etkileyici keşif olan bu keşif acaba Viking toplumlarıy ile ilgili bilgilerimizi kökten değiştirecek mi? Siz ne düşünüyorsunuz?