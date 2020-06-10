HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

30 yıl sonra meyve verdi, burası Antep değil Muğla

Muğla'nın Menteşe ilçesinin kırsal Çiftlik Mahallesinde 48 yıl önce bölgedeki Menengiç ağaçları Antep Fıstığı üretimi için aşılandı.

30 yıl sonra meyve verdi, burası Antep değil Muğla
10.06.2020 10:20 | Son Güncelleme: 10.06.2020 10:24

Muğla'nın Menteşe ilçesinin kırsal Çiftlik Mahallesinde 48 yıl önce bölgedeki Menengiç ağaçları Antep Fıstığı üretimi için aşılandı. Aşılama sonrası-14-15 yıl ürün alan köylüler, aradan geçen süreçte bir daha ürün alamadı. Yaklaşık 35 yıl sonra bu yıl ürün bolluğu yaşanıyor. Köylüler bunu Korona salgınına bağladı.

45 yıl önce Antep'ten bir grup Muğla bölgesine gelerek buradaki Menengiç ağaçlarının aşılanarak Antep fıstığı üretimi yapılması için çalışma yaptı. Muğla yöresinde havası ve iklimi nedeniyle Menteşe ilçesinin kırsal mahalleleri Çiftlik, Çıtlık, Denizovası ve Meke köylerindeki Menengiç ağaçları aşılandı. Aşılama çalışmasının ardından ürün almaya başlayan köylüler bu defa Kooperatif kurdu.

Kooperatif kanalıyla üretilen Antep fıstıkları Antep'e kamyonlarla taşındı. Yaklaşık 13-15 yıl ürün veren aşılı ağaçlarda ürün birden kesildi. Yıllarca ceplerinden para harcayarak bakımını yapan köylüler, ağaçlar ürün vermeyince bakım çalışmasını durdurdu. Her yıl 5-10 bin lira bakım için harcama yapan köylüler, ürün olmayınca ağaçları kendi haline bıraktı. Ta ki bu yıla kadar. Ağaçlarda bu yıl da hiçbir bakım çalışması yapmayan köylüler ağaçlardaki ürün bolluğunu görünce adeta bayram etti.

Ürün almamalarını uçak yakıtına bağladılar

Ağaçlardaki ürünün kesilmesini ilk yıllarda termik santrallerden kaynaklı olduğunu sanan köylüler, santrallere baca gazı arıtma tesisi yapılmasına rağmen ürün alamayınca bu defa Milas-Bodrum Havalimanı'nın açılması sonrası iniş yapan uçakların köy üzerinden alçak uçuş yaptığı esnada motorundan çıkan yakıttan kaynaklandığını inanmaya başladı.

Korona virüs sürecinde hava ulaşımının durdurulması sonrası bu yıl rekor derecede ürün bolluğu yaşadıklarını söyleyen köylüler, "Korona virüs nedeniyle 4-5 aydır Milas-Bodrum Havalimanı'na uçak inmiyor. Uçaklar alçak uçuş yapmayınca, 30-35 yıl sonra ilk defa bu yıl çok iyi bir ürün rekoltesi var. Bu önümüzdeki yıl daha artar" dedi.

"Koronanın bize faydası oldu"

Çiftlik köyü sakini ve Antep fıstığı üreticisi Mahmut Çetin, "Ben 13 yaşındaydım aşılama çalışması başladığı zaman. Şu anda 61 yaşındayım. 30 yıldır ürün olmuyor. 30 yıldır hiçbir meyve görmüyoruz. Görüyoruz, küçücükken kurumaya başlıyor. İç kabuğunu yapmadan kurumaya başlıyor. Ağaçların kendi yaprakları kuruyor. Ama bu sene ağaçların yaprakları da mükemmel, meyvesi de mükemmel. Burada iki konu. ya korona bize faydası oldu da üstümüzdeki uçakları kesti bunun için. Veyahut hükümetin termik santralları sıkıştırması ile termik santralların filtreyi takması ile bu hale geldi. Başka bir sebep bulamıyoruz biz. Ama bizim ziraatçılarımız bizi 30 yıldır bu Antep fıstığını bakmadığınız için böyle dedi. 30 yıldır bakmadık zaten. 30 yıldır bakmadığımız bir sürü kurunun içinde meyve mükemmel. Bakmakla ilgili hiçbir şey yok yani" dedi.

"30 sene sonra fıstığımız oldu"

Geçmişte 50 tona kadar Antep fıstığı üretimi olduğunu belirten Hüseyin Savran, "Geçmiş yıllarda burada 30-50 tona fıstık olurdu. Bunu biz kooperatifimiz kanalı ile Antep'e fıstık verdik. Fıstık olmayınca fesih oldu. Termik santral açıldı. Burası biraz köreldi. Ama bu sene Allah'a şükür 30 seneden sonra fıstığımız var. Ama gelecek süreçte ne olur o kesin değil. Üç gün sonra dökülebilir. O tabiatın vereceği bir şey" dedi.

"Geçmişte festival düzenleniyordu"

Çiftlik Mahallesi Muhtar Azası Mehmet Yetkin, "Burada Antep fıstığı ilk yetişmeye başladıktan sonra bakmışlar güzel rekolte var. Fıstık iç lezzet olarak çok şahane. Hatta Antep'teki yetişen fıstıklara göre aroma olarak daha lezzetli olduğu söylendiğinden Antep'teki görevli devlet kurumlarından veya sivil toplum kuruluşlarından buraya gelmişler ve teşvik etmişler ve Fıstık Tarımsal Kooperatifi kurulmuş. Burada yetişen ürünler benim çocukluğumda Antep'e kamyonlarla gidiyordu. Burada o zamanlar festival düzenleniyordu. Zamanla fıstıkların dolgunluğu, iç randımanı yüksek olanlara ödül veriliyordu. Ürün olmayınca değişik söylentiler oldu. Termik Santral gibi. Vatandaş 3-5 yıl ağaçlarını baktı. Budadı ve ilaçladı. Zahmetlerini karşılığını alamayınca bu işten soğudu. Bu köyün tek geçim kaynağı o zamanlar fıstık idi. Bizim köyün üzerinden Milas-Bodrum Havalimanı'na iniş yapacak uçaklar tur atıyordu. Uçakların bir gaz saldıkları ve bu gazan sadece fıstık değil, badem, erik ve zeytin çok etkileniyordu. Biz fıstığın ürün vermemesini buna bağlıyoruz. Yetkililerden de bu uçakların güzergahının ölçüm yapılarak gerçekten zararı varsa, bu güzergahın değiştirilmesini talep ediyoruz" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

Haberler

Yerli İHA'mız TB2, 200 bin saat uçarak rekor kırdı Ekonomi
Yerli İHA'mız TB2, 200 bin saat uçarak rekor kırdı
2022'de devreye girecek yeni emeklilik sistemiyle kıdem tazminatı fonu kurulacak Ekonomi
2022'de devreye girecek yeni emeklilik sistemiyle kıdem tazminatı fonu kurulacak
Son dakika: Türkiye'deki işsiz sayısı 3 milyon 971 bine geriledi Ekonomi
Son dakika: Türkiye'deki işsiz sayısı 3 milyon 971 bine geriledi
Turizm harcamalarında taksit sayısı 12 aydan 18 aya çıkarıldı Ekonomi
Turizm harcamalarında taksit sayısı 12 aydan 18 aya çıkarıldı
Altının kilogramı 373 bin 800 liraya yükseldi Ekonomi
Altının kilogramı 373 bin 800 liraya yükseldi
İSKİ'nin yüksek faturasına itiraz eden CHP'li meclis üyesi haklı çıktı, yüzlerce vatandaşın parası cebinde kaldı Ekonomi
İSKİ'nin yüksek faturasına itiraz eden CHP'li meclis üyesi haklı çıktı, yüzlerce vatandaşın parası cebinde kaldı
THY'den yolculara uyarı: Üç saat önce havalimanlarında olun
THY'den yolculara uyarı: Üç saat önce havalimanlarında olun
Kredi faizlerinin düşmesiyle ilginin arttığı konut sektöründe talebin satışa dönme oranı düşük kaldı
Kredi faizlerinin düşmesiyle ilginin arttığı konut sektöründe talebin satışa dönme oranı düşük kaldı
e-Devlet'te uygulamaya giren 'Araçlarım' hizmetiyle tüm işlemler tek sayfadan yapılabilecek
e-Devlet'te uygulamaya giren "Araçlarım" hizmetiyle tüm işlemler tek sayfadan yapılabilecek
Petrol devi BP, 10 bin kişinin işine son verecek
Petrol devi BP, 10 bin kişinin işine son verecek
Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi 2022'de yürürlüğe girecek
Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi 2022'de yürürlüğe girecek
Son Dakika: Nikah salonları 15 Haziran'dan, düğün salonları ise 1 Temmuz'dan itibaren hizmet vermeye başlayacak
Son Dakika: Nikah salonları 15 Haziran'dan, düğün salonları ise 1 Temmuz'dan itibaren hizmet vermeye başlayacak
Ücretsiz izne çıkarılanlar ile işten çıkarılanlar için verilen nakdi ücret desteği 3 ay daha uzatılacak
Ücretsiz izne çıkarılanlar ile işten çıkarılanlar için verilen nakdi ücret desteği 3 ay daha uzatılacak
Son Dakika: Koronavirüsle mücadele kapsamında işten çıkarma yasağı 3 ay daha uzatılacak
Son Dakika: Koronavirüsle mücadele kapsamında işten çıkarma yasağı 3 ay daha uzatılacak
Siber saldırı nedeniyle üretimi durduran Honda Türkiye, yeniden faaliyetlerine başladı
Siber saldırı nedeniyle üretimi durduran Honda Türkiye, yeniden faaliyetlerine başladı
Son Dakika: Lokanta, cafe, kıraathane gibi işletmelerin kapanış saati 24.00'e uzatıldı
Son Dakika: Lokanta, cafe, kıraathane gibi işletmelerin kapanış saati 24.00'e uzatıldı
Borsa, günün ilk yarısında geriledi
Borsa, günün ilk yarısında geriledi
Son Dakika: Sinema, tiyatro, gösteri merkezi gibi işletmeler 1 Temmuz'dan itibaren faaliyete geçiyor
Son Dakika: Sinema, tiyatro, gösteri merkezi gibi işletmeler 1 Temmuz'dan itibaren faaliyete geçiyor
Çeyiz hesabında düzenli ödemeyi aksatma hakkı 3'ten 6'ya çıkarıldı
Çeyiz hesabında düzenli ödemeyi aksatma hakkı 3'ten 6'ya çıkarıldı
Euroclear Bank'la yapılan iş birliği sayesinde yabancıların DİBS'lere yatırımı kolaylaşacak
Euroclear Bank'la yapılan iş birliği sayesinde yabancıların DİBS'lere yatırımı kolaylaşacak
Yurt dışından getirilen cep telefonlarının giriş işlemleri için yetkili gümrük müdürlükleri belli oldu
Yurt dışından getirilen cep telefonlarının giriş işlemleri için yetkili gümrük müdürlükleri belli oldu
Antalyalı çiftçinin ürettiği kekik aromalı karpuzlara telep yağıyor
Antalyalı çiftçinin ürettiği kekik aromalı karpuzlara telep yağıyor
Türkiye'nin en değerli markaları sıralamasında ilk sıra THY'nin oldu
Türkiye'nin en değerli markaları sıralamasında ilk sıra THY'nin oldu
Boş oturmaktan sıkılan personel şirketini dava etti, rekor tazminat kazandı
Boş oturmaktan sıkılan personel şirketini dava etti, rekor tazminat kazandı
Güne yükselişle başlayan dolar 6,79'dan işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar 6,79'dan işlem görüyor
Çay bahçeleri Birleşmiş Milletler gibi! Gürcülerin yerini Afgan, Azeri ve Özbekler aldı
Çay bahçeleri Birleşmiş Milletler gibi! Gürcülerin yerini Afgan, Azeri ve Özbekler aldı
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 375,5 liradan işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 375,5 liradan işlem görüyor
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa güne yükselişle başladı
2020'de 3 büyük depremle sallanan 7 ile destek geliyor
2020'de 3 büyük depremle sallanan 7 ile destek geliyor
İhtisas Ticaret Bölgesi kuran işletici şirketlere 10 yıl boyunca faiz veya kar payı desteği verilecek
İhtisas Ticaret Bölgesi kuran işletici şirketlere 10 yıl boyunca faiz veya kar payı desteği verilecek
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Engin Altay Berat Albayrak Devlet Bahçeli Enis Berberoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ebru Polat Fatma Girik Gülben Ergen Serenay Sarıkaya
Spor Okan Buruk Bülent Uygun Nihat Özdemir Aziz Yıldırım Hikmet Karaman
Daha Fazla Bursa Haziran Beşiktaş Operasyon
Şu an buradasınız: 30 yıl sonra meyve verdi, burası Antep değil Muğla - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.6.2020 11:02:18. #1.15#
title