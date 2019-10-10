30 yıl önce fotoğrafını çeken kişiyle bir araya geldi

10.10.2019 10:49

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde 1989 yılında Bulgaristan'dan ailesiyle Trakya topraklarına göç eden Aynur Yavuzkan fotoğrafını o dönemde çeken Behiç Günalan ile Ergene Belediye Başkanlığı tarafından bir araya getirildi.



1989 yılında Edirne'de ulusal gazetede muhabirlik yapan Behiç Günalan o dönemde ailesi ile birlikte Trakya topraklarına göç etti. Tren garında yaşanılan göçü fotoğraflayıp haberleştiren Behiç Günalan elindeki oyuncak bebeği ile o dönemde 6 yaşında olan küçük kız çocuğu Aynur Yavuzkan'ın fotoğrafını çekti. Bir çok sergi ve dergilerde sergilenen bu büyük fotoğrafın iki kahramanı 30 yıl sonra Ergene Belediye Başkanlığı tarafından bir araya getirildi.



Duygusal anların yaşandığı buluşmada fotoğrafı çeken Behiç Günalan, "Kapıkulede o dönemde yüzlerce insan sınır dışı edilerek Trakya topraklarına gelmişti, yaşanan bu hadisede çekmiş olduğum bu fotoğrafta ki masumiyet ve yaşanan çaresizlik beni korkunç etkiledi. Yıllar sonra çekmiş olduğum bu fotoğrafın sahibiyle bir araya gelmek benim için büyük bir gurur ve mutluluk. Bu büyük buluşmayı gerçekleştiren Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel'e ve Başkan Yardımcısı Mehmet Cebeciye çok teşekkür ediyorum" dedi.



Henüz 6 yaşındayken göç hadisesinin şahitlerinden olan ve 30 yıl sonra Edirne Kapıkule garında çekilmiş olduğu fotoğrafı ellerinde tutan Aynur Yavuzkan, "Şu anda çok değişik duygular içerisindeyim. O dönemde küçük bir çocuğun en önemli şeyi oyuncağıyla birlikte olmaktı. O gün gezmeye yada oyun oynamaya gideceğimizi düşünerek bavulların üzerinde oyuncak bebeğimin saçlarını tararken habersizce fotoğrafım çekilmiş ve 30 yıl aradan sonra fotoğrafı çekin Behiç hocamız ve çekmiş olduğu fotoğrafım ile bir aradayım" dedi. Ergene Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Cebeci'nin bu konunun takipçisi olduğunu ve 5 yıl gibi uzun süredir Başkan Yardımcısı Cebeci'nin fotoğrafın sahibinin takipçisi olduğunu belirten Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, "30 yıl aradan sonra bu fotoğrafın sahibi ve fotoğrafı çeken Behiç Günalan hocamız Ergene Belediye Başkanlığı tarafından bir araya getirildi. Başkan Yardımcımız Mehmet Cebeci'nin ve Belediyemizin araştırmaları ile yaşanan bu güzel olay belediyemizin 1989 yılındaki Bulgaristan göçünün tarihe ışık tuttuğumuzu gösteriyor. Ergene Belediyesi olarak bizleri kırmayarak buraya gelen Yavuzkan ailesine ve Behiç Günalan hocamıza teşekkür ediyorum" dedi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA