30 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı yakalandı
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30 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı yakalandı

Batman'da çeşitli suçlardan 30 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

14.01.2020 18:01 | Son Güncelleme: 14.01.2020 18:06
30 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı yakalandı

'da çeşitli suçlardan 30 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.


Batman Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, elde veya üstte taşınan eşyayı özel beceri ile almak suretiyle hırsızlık suçundan 30 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.G. isimli kadını yakaladı. Gözaltına alınan şahıs, İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. - BATMAN

Kaynak: İHA
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