30 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

30 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

24.12.2020 17:09 | Son Güncelleme: 24.12.2020 17:13
30 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 kişi yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 kişi yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerinin tarafından yapılan çalışmalarda 'dolandırıcılık', 'başkasına ait banka veya kredi kartlarının kullanılması suretiyle yarar sağlama', 'bilişim sistemleri banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama' ve 'hükümlü veya tutuklunun kaçması' suçlarından dolayı hakkında 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.T., Kocasinan ilçesine bağlı Alsancak Mahallesinde yakalandı. Diğer yandan 'hırsızlık', 'konut dokunulmazlığını ihlal etme' ve 'tutuklu veya hükümlünün kaçması' suçlarından dolayı hakkında 14 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.G. isimli şahıs ise, Kocasinan ilçesine bağlı Fevzioğlu Mahallesinde yakalandı. Yakalanan şahıslar gözaltına alınarak mahkemeye sevk edildi.

Ayrıca Kocasinan ve Melikgazi ilçelerinde meydana gelen 11 ayrı bisiklet hırsızlığı ile ilgili olarak yapılan çalışmalarda, olayın şüphelisi olduğu tespit edilen yabancı uyruklu A.A. isimli şahıs da yakalanarak, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Donald Trump Süleyman Soylu Selahattin Demirtaş Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Berk Oktay Coşkun Sabah Merve Dizdar Oktay Kaynarca
Spor Ali Koç Can Bartu Arda Turan Hüseyin Göçek Malcolm Thomas
Tüm Haberler Türk Hakem Ankara İngiltere
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı | Haberler.com 3. Sayfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.12.2020 17:16:11. #1.15#
title