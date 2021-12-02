30 yıl hapisle aranan hükümlü, inşaatta çalışırken yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

30 yıl hapisle aranan hükümlü, inşaatta çalışırken yakalandı

Demirören Haber Ajansı / Gülay Kuyucu - Haberler | Güncel
30 yıl hapisle aranan hükümlü, inşaatta çalışırken yakalandı

VAN'da, hakkında kesinleşmiş 30 yıl hapis cezası bulunan S.A., jandarma ekipleri tarafından çalıştığı inşaatta yakalandı.

VAN'da, hakkında kesinleşmiş 30 yıl hapis cezası bulunan S.A., jandarma ekipleri tarafından çalıştığı inşaatta yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jasat ekipleri, ' Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan hakkında kesinleşmiş 30 yıl hapis cezası bulunan S.A.'nın İpekyolu ilçesinde bir inşaatta çalıştığını belirledi. Dün sabah saatlerinde inşaata operasyon düzenleyen ekipler, kaçmaya çalışan S.A.'yı yakaladı.S.A,, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Suriyeli saldırgan yoldan geçen kadına yumruk attı, hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti

Suriyeli saldırgan yoldan geçen kadına yumruk attı, hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti

Demirören Haber Ajansı / Gülay Kuyucu - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title