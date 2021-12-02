30 yıl hapisle aranan hükümlü, inşaatta çalışırken yakalandı
VAN'da, hakkında kesinleşmiş 30 yıl hapis cezası bulunan S.A., jandarma ekipleri tarafından çalıştığı inşaatta yakalandı.
VAN'da, hakkında kesinleşmiş 30 yıl hapis cezası bulunan S.A., jandarma ekipleri tarafından çalıştığı inşaatta yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jasat ekipleri, ' Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan hakkında kesinleşmiş 30 yıl hapis cezası bulunan S.A.'nın İpekyolu ilçesinde bir inşaatta çalıştığını belirledi. Dün sabah saatlerinde inşaata operasyon düzenleyen ekipler, kaçmaya çalışan S.A.'yı yakaladı.S.A,, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı sonrası sizce #AsgariÜcret ne kadar olmalı? #AsgariÜcretTespitKomisyonu— Haberler (@Haberler) November 30, 2021
Demirören Haber Ajansı / Gülay Kuyucu - Son Dakika Haberleri