30 yataklı Sivaslı Devlet Hastanesi'nin temeli atıldı
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30 yataklı Sivaslı Devlet Hastanesi'nin temeli atıldı

İhlas Haber Ajansı / Köksal Kılınç - Haberler | Yerel

30 yataklı Sivaslı Devlet Hastanesi'nin temeli atıldı 30 yataklı Sivaslı Devlet Hastanesi'nin temeli atıldı.

30 yataklı Sivaslı Devlet Hastanesi'nin temeli atıldı

UŞAK - 30 yataklı Sivaslı Devlet Hastanesi'nin temeli atıldı. Temel atma çalışmasında konuşan Vali Funda Kocabıyık, "Vatandaşlarımıza, her alanda olduğu gibi sağlık alanında da en iyi hizmeti sunmak için gerekli yatırımları, devletimizin desteği ile gerçekleştirmeye devam ediyoruz" dedi.

Düzenlenen programa Uşak Valisi Funda Kocabıyık, AK Parti Uşak Milletvekili Mehmet Altay ve İsmail Güneş, Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, Uşak Üniversitesi Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş, Uşak İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer, Uşak İl Jandarma Komutanı Murat Kılıç, Sivaslı Belediye Başkanı Hürrüyet Şafak, AK Parti Uşak İl Başkanı Fahrettin Tuğrul katıldı. Program, bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından kürsüye çıkan Vali Funda Kocabıyık, il genelinde sağlık hizmetlerinin bir üst noktaya çıkması için çabaladıklarını belirtti. Son yıllarda dünyayı etkisi altına alan korona virüsün, sağlık hizmetlerinin önemini bir kez daha gün yüzüne çıkardığını aktaran Kocabıyık, "Vatandaşlarımıza, her alanda olduğu gibi sağlık alanında da en iyi hizmeti sunmak için gerekli yatırımları, devletimizin desteği ile gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Bildiğiniz üzere son yıllarda dünyayı etkisi altına alan salgın, sağlık hizmetlerinin önemini bir kez daha gün yüzüne çıkarmıştır. Yıllardır sağlık hizmetlerinde yapılan atılımlar, ülkemizi bu süreçte öncü konuma getirmiştir. "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" düsturu ile yapılan sağlık hizmetleri; halkımızın, temel hak olan sağlık hakkını, en iyi ve en hızlı şekilde almasına hizmet etmektedir. Bu amaçla, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde tüm kurum ve kuruluşlarımız büyük bir çaba göstermektedir. Bizler de ilimizdeki sağlık hizmetlerini bir üst noktaya çıkarmak için gayret gösteriyoruz. İl merkezinden ilçelerimize kadar hastanelerimizi çağın gerekliliği yönünde geliştiriyoruz. Bugün de siz kıymetli hemşehrilerimize en iyi hizmeti verebilmek amacıyla Sivaslı Devlet Hastanesi'ni yeniden inşa etmek için adım atıyoruz. Hastanemizin binası için her ayrıntıyı özenle planladık. Bu bina; depreme dayanıklı, konforlu ve hızlı hizmet verebilmek amacıyla yeterli kapasiteye uygun olarak tasarlandı. Vatandaşlarımız için en iyisini yapma çabasındayız. Temelini atacağımız 30 yataklı Sivaslı İlçe Devlet Hastanemizin buradan hizmet alacak tüm vatandaşlarımıza ve ilimize hayırlı olmasını diliyorum. Yeni binamızın proje aşamasından inşasına kadar emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu vesileyle, toplum sağlığı için zaman mefhumu gözetmeden çalışan tüm sağlık görevlilerimize de şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın ise Uşak'ta yapılan çalışmalardan dolayı yaşadığı mutluluğu dile getirdi. Konuşmaların ardından dualar okundu ve 30 yataklı hastanenin temeli protokol üyelerinin butona basmasıyla atıldı.

30 yataklı Sivaslı Devlet Hastanesi'nin temeli atıldı
30 yataklı Sivaslı Devlet Hastanesi'nin temeli atıldı
30 yataklı Sivaslı Devlet Hastanesi'nin temeli atıldı
30 yataklı Sivaslı Devlet Hastanesi'nin temeli atıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Köksal Kılınç

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