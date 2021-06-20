30 YAŞINDAKİLERE DE KORONAVİRÜS AŞISI BAŞLADI
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30 YAŞINDAKİLERE DE KORONAVİRÜS AŞISI BAŞLADI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SAĞLIK Bakanlığı'nın aldığı karar doğrultusunda koronavirüs ile mücadele kapsamında aşılama yaşının 30'a düşmesinin ardından, randevu alanlar ve evleri hastaneye yakın olanlar aşılarını yaptırdı.

SAĞLIK Bakanlığı'nın aldığı karar doğrultusunda koronavirüs ile mücadele kapsamında aşılama yaşının 30'a düşmesinin ardından, randevu alanlar ve evleri hastaneye yakın olanlar aşılarını yaptırdı.

Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi'nde bugün de aşı olmak isteyenler akın etti. 30 yaşını dolduranlar randevularına gelerek aşı olurken, hastanenin yakınında oturanlar, evlerinin hastanenin yanında olmasının da etkisiyle dışarı çıkarak randevu almadan hastaneye gelip aşı oldu. Bazıları, aşı yaşının 30'a inmesi ve bugüne denk gelmesini "Babalar Günü hediyesi? olarak değerlendirdi. Aşı olanlara bugün duş almamaları, en az bir gün alkol kullanmamaları tavsiye edildi.

30 YAŞINDAKİLERE DE KORONAVİRÜS AŞISI BAŞLADI
30 YAŞINDAKİLERE DE KORONAVİRÜS AŞISI BAŞLADI
30 YAŞINDAKİLERE DE KORONAVİRÜS AŞISI BAŞLADI
30 YAŞINDAKİLERE DE KORONAVİRÜS AŞISI BAŞLADI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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