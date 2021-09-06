30 yaşındaki şahsın öldüğü bıçaklı kavganın zanlısı tutuklandı
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30 yaşındaki şahsın öldüğü bıçaklı kavganın zanlısı tutuklandı

30 yaşındaki şahsın öldüğü bıçaklı kavganın zanlısı tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kahramanmaraş'ta çıkan kavgada bir kişiyi bıçaklayarak öldüren genç tutuklandı.

Kahramanmaraş'ta çıkan kavgada bir kişiyi bıçaklayarak öldüren genç tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre olay, dün akşam İsmet Paşa Mahallesi'nde iki kişi arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüşmüş, kavgada Halil Küpeli (30) hayatını kaybetmişti. Olay sonrası yakalanarak "kasten adam öldürmek" suçundan gözaltına alınan Murat P. (23), adliyedeki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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