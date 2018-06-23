Fenerbahçe'de 30 Yaş Üzeri Futbolcular İçin Tehlike Çanları Çalıyor
Fenerbahçe 30 yaş üzerindeki 11 futbolcusu ile yollarını ayırmayı planlıyor. Mehmet Topal'ın kaderi, Cocu'nun raporu sonrası belli olacak.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç daha önce yaptığı açıklamada 30 yaş ve üzerinde 11 futbolcularının olduğunu, bunun uygun olmadığını belirtmiş ve ilk olarak Fernandao 3 milyon dolara satılmıştı.
Volkan ve Valbuena dışında tüm 30 yaş üzeri futbolcularla yolların ayrılabileceği belirtiliyor. Neustadter için de Rusya'dan gelen tekliflere bakıldığı, Kameni'ye kulüp arandığı öne sürüldü.
TOPAL İÇİN KARARI COCU VERECEK
Fenerbahçe ile 2 yıl daha sözleşmesi olan Mehmet Topal'ın satış listesine konulup konulmayacağı Phillip Cocu'nun vereceği raporun ardından belli olacak. Mehmet Topal kalsa bile orta sahada Josef de Souza ile aynı anda forma giymesi oldukça zor görünüyor.
Kaynak: Skorer
YORUMLAR (5)
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ne yaparsanız yapın ben karışmıyom fikrimi soranda yok % 62 den bahsediyor bazıları rüyalarınızda görürsünüz ancakCevap Yaz Yayından Kaldır
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bence talibi varken josef satılmalı topal kalmalı...Cevap Yaz Yayından Kaldır
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NE YAPARSAN YAP. GALATASARAY İMPARATORLUĞUNUN ALTINDA EZİLMEYE MAHKUMSUN. TÜRKİYEDE GALATASARAY GERÇEĞİ VARKEN SİZ VE SİZİN GİBİLERDEN ANCAK BOŞLUK DOLDURAN FİGURANLAR ÇIKACAKTIR.Cevap Yaz 2 6 Yayından KaldırNURİ: EZİK SENDE , FENER SİZİ EVİNDE DE YENDİ SİZ YENDİNİZ Mİ KAÇ YIL OLDU1 Yayından Kaldır
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Gitmeli... Volkan takım kaptanlıgını cok ıyı yaptıgı ıcın bızzat kalmalı vabuena ıse becerısı ve tecrubesıyle... geri kalan 30 yaşlıları şutla gitsin. Kim var işe yarayan birisi saysın bakalım 30 üstü çok iyi kalsın diyebileceğiniz ?Cevap Yaz Yayından Kaldır