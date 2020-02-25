30 yaş üzeri dört kadından bir tanesi idrar kaçırma problemi yaşıyor.

25.02.2020 09:09 | Son Güncelleme: 25.02.2020 09:09

Bu sorunu konuşmak ve insanları bilinçlendirmek için şehir şehir gezen Hayatı Kaçırmayanlar Kulübü'nün seminerleri devam ediyor.

Gaziantep Belediyesi'nin ev sahipliğinde Nergis Kumbasar'ın sunumuyla düzenlenecek seminer 28 Şubat Cuma günü saat 14.00'da Çetin Emeç Salonu'nda gerçekleşecek. İdrar kaçırmanın nedenleri ve çözüm yollarının konuşulacağı seminerde Kontinans Derneği Başkanı Prof. Dr. Tufan Tarcan ile Kontinans Derneği Üyesi Prof. Dr. Abdullah Gedik konuşmacı olarak yer alacak.

Günümüzde kontrol edilemeyen ve istemsiz idrar tutama halinden dolayı birçok insan idrar kaçırma problemiyle karşı karşıya. Kadınlarda doğum sonrası ise bu sayı katlanarak artmakta. Şehir şehir gezerek idrar kaçırma problemi konusunda kadınları bilinçlendirmeyi kendilerine görev edinen Hayatı Kaçırmayanlar Kulübü şimdi ise Gaziantep'e geliyor. Canped ve Kontinans Derneği'nin başlattığı, Gaziantep Belediyesi'nin ev sahipliğinde Nergis Kumbasar'ın sunumuyla düzenlenecek seminer 28 Şubat Cuma günü saat 14.00'da Çetin Emeç Salonu'nda gerçekleşecek. İdrar kaçırmanın nedenleri ve çözüm yollarının konuşulacağı seminerde Kontinans Derneği Başkanı Prof. Dr. Tufan Tarcan ile Kontinans Derneği Üyesi Prof. Dr. Abdullah Gedik konuşmacı olarak yer alacak.

2017'de başlayan Türkiye'de 7 milyon kadına ve 4 milyon erkeğe ulaşan "Hayatı Kaçırma Sen, Bir Yolu Var İstersen" projesinin devamı niteliğinde gerçekleşen "Hayatı Kaçırmayanlar Kulübü" projesi ekibi, bu sene Türkiye'yi turlayarak halkı idrar kaçırma sorunu hakkında bilgilendirmeyi planlıyor. Proje kapsamında ilk olarak İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir ve Antalya'da halkla buluşan Hayatı Kaçırmayanlar Kulübü, şimdi ise Gaziantep'e geliyor. Gaziantep Belediyesi'nin ev sahipliğinde Nergis Kumbasar'ın sunumu ve Kontinans Derneği'nin bilimsel öncülüğünde düzenlenecek seminer 28 Şubat Cuma günü saat 14.00'da Çetin Emeç Salonu'nda gerçekleşecek.

HAYATI KAÇIRMAYANLAR KULÜBÜ GAZİANTEP'TEN SONRA ADANA'DA OLACAK

Hayatı Kaçırmayanlar Kulübü'nün düzenlediği, İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir ve Antalya'da yoğun katılımın sağlandığı seminerler Gaziantep'ten sonra da şehir şehir gezmeye devam edecek. Proje kapsamında Gaziantep'ten sonraki durak ise Adana olacak. Hayatı Kaçırmayanlar Kulübü Adana'dan sonra da Erzurum ve Trabzon belediyelerinde bilgilendirme seminerleri düzenleyerek toplamda 9 şehirde kadınları idrar kaçırma konusunda bilinçlendirerek daha sağlıklı olmalarına yardımcı olmayı hedefliyor. Bilgilendirme seminerleriyle birlikte Nergis Kumbasar sokak röportajları ile konuyu daha çok kadına duyurmayı amaçlıyor.

Kaynak: Bültenler