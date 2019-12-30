30.12.2019 12:34 | Son Güncelleme: 30.12.2019 12:35

30'uncu kattan asansör boşluğuna düştü, 8'inci katta kurtarıldı

Çin, (DHA)- Çin'de bir kişi, binanın 30'uncu katından asansöre binmek için düğmeye bastı. Asansör gelmemesine rağmen kapı açılınca içeriye adım atan adam, boşluğa düştü. Asansörün demir halatlarına tutunarak 30'uncu kattan 8'inci kata kadar kayan adam itfaiye tarafından kurtarıldı.

Olay, Çin'in Guizhou bölgesindeki Liupanshui kentinde bulunan bir binada meydana geldi. 30'uncu kattan asansörü çağıran adam, asansör gelmemesine rağmen kapı açılınca içeriye adım attı ve boşluğa düştü. Asansörün demir halatlarına tutunan adam, halata asılı halde kaymaya başladı. Cebindeki telefonuyla itfaiyeyi arayan ve demir halatlara tutunmuş halde 20 dakikadan fazla kurtarma ekiplerini bekleyen adam, bitkin halde kurtarıldı. Yerel medya, adamın demir halatlara tutunmuş halde 22 kat aşağıya kaydığını, itfaiye tarafından 8'inci katta kurtarıldığını duyurdu. Kurtarma anları, saniye saniye itfaiyenin kask kameralarınca kaydedildi.

Kaynak: DHA

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