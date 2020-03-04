30'uncu Genç İletişimciler Yarışması'nda ödüller sahiplerini buldu

04.03.2020 21:51 | Son Güncelleme: 04.03.2020 21:51

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) ve Aydın Doğan Vakfı'nın (ADV) ortak girişimiyle düzenlenen Genç İletişimciler Yarışması'nın ödül töreni, Şişli'de bulunan bir otelde yapıldı. 30'uncu kez düzenlenen yarışmaya, 36 üniversitenin iletişim fakültelerinden yazılı, görsel, işitsel ve internet yayıncılığı dallarında 486 öğrenci 537 projeyle katıldı. Seçici kurul 21 üniversiteden 59 öğrencinin toplam 43 projesini ödüle değer buldu. Ödül töreninde Aydın Doğan Vakfı (ADV) Kurucusu ve Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan ve eşi Sema Doğan, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay Olcayto, Aydın Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Arzuhan Doğan Yalçındağ ile birlikte yarışmada jüri üyesi olan çeşitli gazete ve televizyon temsilcileri, yarışmada ödül kazanan üniversitelerin rektörleri ile birlikte çok sayıda öğrenci ve katılımcı yer aldı. Haber ve Araştırma Kategorisinde birinci olan Sudet Karagöz ödülünü Aydın Doğan Vakfı (ADV) Kurucusu ve Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan'ın elinden aldı.

"BUGÜNE KADAR 20 BİNE YAKIN ÖĞRENCİ BU YOLLARDAN GEÇTİ"

Ödül töreninde konuşan Aydın Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Arzuhan Doğan Yalçındağ, "Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Aydın Doğan Vakfı Genç İletişimciler yarışmasına gösterdiğiniz ilgi bizi sonsuz mutlu ediyor. Yarışmamızın ilk yıllarında 6 üniversiteden 116 öğrenci bu yarışmaya katılmıştı. Bugün ise 40'a yakın üniversiteden 537 proje ile başvuru yapıldı. Bugüne kadar 20 bine yakın öğrenci 15 binden fazla projeyle bu yollardan geçti. Bu öğrenciler arasında bugün medya sektöründe önemli pozisyonlara ve büyük başarılara imza atmış isimler de var. Çağan Irmak, Güven İslamoğlu, Cüneyt Özdemir, Yağız Şenkal bu isimlerden sadece birkaçıdır. Bu arkadaşlarımız ve niceleri ile yollarımız bu yarışma ile kesişmiş olması bize mutluluk veriyor. Geçmişten bugüne kadar yarışmamıza katılan herkese çok teşekkür ediyorum. Sevgili gençler gazetecilik günümüzde farklı bir şekle bürünüyor ama iletişim hep aynı kalıyor. Samimiyet, gerçeklik ve empati kurma gücü her zaman ki gibi olmazsa olmaz kriterler arasında. Kariyerinizin ilk adımlarından itibaren bunlara sıkı sıkı sarılın. Başarının temel kısmı sevdiğiniz işte çalışmak ve işinizi tutkulu bir şekilde yapmak" dedi.Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay Olcayto ise, "Sevgili genç iletişimci kardeşlerim, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti olarak Aydın Doğan Vakfı'nın 30 yıla yakın ki bu sene 30'uncu yılını kutluyoruz. Genç İletişimciler Yarışmasını yapmasında katkıda bulunmak ona ortak olmak Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu adına gerçekten bir gururdur" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA