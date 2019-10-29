29.10.2019 23:10

Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen 30. Uluslararası Marmaris Yarış Haftası'nın ikinci gününde, rüzgarın azlığı nedeniyle planlanan iki yarıştan biri yapıldı.

Marmaris Uluslararası Yat Kulübü (MIYC) tarafından Marmaris Körfezi ve açık denizde gerçekleştirilen yarışlara, 13 ülkeden 124 yelkenli yat ile bin 105 sporcu katıldı.

İkinci gün yarışlarında Netsel Marina'dan sırayla ayrılarak körfeze ve açık denize çıkan yatlar, yarışmak için uzun süre rüzgarı bekledi. Koy dışında yarışan IRC Division sınıfı yatlar doğal şamandıra görevi yapan kayalıktan geçerken rüzgarın azlığı sebebiyle toplu halde bir araya gelerek görsel şölen oluşturdu.

Koy içinde de yelkenciler yatlarını, önceden yerleştirilmiş şamandıraların etrafından dolaştırarak bitiş noktasına ulaşmaya çalıştı.

Koy içinde IRCCHR Division sınıfları, koy dışında da IRC Division sınıfı yatlar, rüzgar çok geç çıkınca planlanan iki yarıştan birini yaparak marinaya döndüler. Yelkenli yatların iki ayrı grup ve 10 sınıfta mücadele ettiği yarışlarda dereceye girenlere, Netsel Marina etkinlik alanında düzenlenen törenle ödülleri verildi.

Organizasyon, yarın koy içi ve açık denizde yapılacak üçüncü gün yarışlarıyla devam edecek.

30. Uluslararası Marmaris Yarış Haftası, 1 Kasım Cuma günü yapılacak klasik etap yarışlarıyla sona erecek.

Organizasyonun ikinci gün gerçekleştirilen 3. yarışta sınıflarında ilk sırayı elde eden yatlar ve kaptanları şöyle:

3. Yarış (Marmaris Belediyesi)

IRC1 Division: Matrak2-Orhan Özdaş (Türkiye)

IRC2 Division: St.Anna-Vlas Kadetov (Rusya)

IRC3 Division: Ghost Rider-Sergei Musikhin (Rusya)

IRC4 Division: Symfony-Timokov Anton (Rusya)

IRC5 Division: Accord-Oleg Yelisyeyev (Ukrayna)

IRC6 Division: İskorpit-Sergey Golofast (Rusya)

IRC7 Division: Clavella-Leo Kolff (Hollanda)

IRCCHR1 Division: Gökova3-Valentin Nikolov (Bulgaristan)

IRCCHR2 Division: Loreley-Aleksei Ivanov (Rusya)

IRCCHR3 Division: Mymoon-Budykho Aleksandr (Rusya)

IRCCHR4 Division: Papirus-Nikolay Smirnov (Rusya)

IRCCHR5 Division: Kaçamak-Ali Toker (Türkiye)

Kaynak: AA