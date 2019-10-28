28.10.2019 22:44

Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen 30. Uluslararası Marmaris Yarış Haftası, iki yarışla start aldı.

Marmaris Uluslararası Yat Kulübü (MIYC) tarafından Marmaris Körfezi ve açık denizde gerçekleştirilen yarışlara, 12 ülkeden 124 yelkenli yat ile bin 105 sporcu katıldı.

İlk gün yarışlarında yatlar, Netsel Marina'dan sırayla ayrılarak körfeze ve açık denize yol seyir yaptı. Yarış için uygun rüzgarın çıkmasını beklerken antrenman turları attı.

Yelkenciler, 1. yarış (Netsel Marina) ve 2. yarış (Netsel Marina) da koy içi ve koy dışı açık denizde rüzgar ve rakipleriyle mücadele verdi. Yelkenciler yatlarını, önceden yerleştirilmiş şamandıraların etrafından dolaştırarak bitiş noktasına ulaşmaya çalıştı.

Toplam 5 gün sürecek organizasyonda 8 yarış yapılması planlanıyor. Bunun yanı sıra tekneler, iki ayrı filoda ve farklı rotalarda yarışacak. Ayrıca her iki filonun hakem komitesi birbirinden farklı olacak. Dördüncü gün coğrafi rotada yarışacak olan tekneler, son gün "MIYC Klasik Rota" olarak adlandırılan parkurda mücadele edecek.

MIYC Yönetim Kurulu Üyesi Halit Kesgin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 30. Uluslararası Marmaris Yarış Haftası'nın renkli ve yarış için yeterli bir rüzgarla başladığını söyledi.

Yarış haftasında 12 kategoride yatların yarıştığına dikkati çeken Kesgin, "7 IRC sınıfında 5'de IRC Charter sınıfında yatlar mücadele ediyor. 30. yılımıza gayet coşkulu başladık. Bugün de yarışlarımız başladı. Rüzgarımız var. İyi bir yarış haftası diliyorum." dedi.

İlk gün düzenlenen 2 yarışta dereceye giren yat kaptanlarına etkinlik alanında düzenlenen törenle kupaları verildi.

30. Uluslararası Marmaris Yarış Haftası, 1 Kasım Cuma günü yapılacak klasik etap yarışlarıyla sona erecek.

Kaynak: AA