30. Uluslararası Kartaca Sinema Festivali başladı
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Festivale gelenlerden detaylar Aylan bebek pankartı açılması 30. Uluslararası Kartaca Sinema, başkent Tunus'ta başladı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Festivale gelenlerden detaylar
Aylan bebek pankartı açılması 30. Uluslararası Kartaca Sinema, başkent Tunus'ta başladı. Festivalin açılışına Tunuslu oyuncu ve yönetmenlerin yanı sıra "Aylan Bebek" filminin yönetmeni Ömer Sarıkaya da katıldı. Sarıkaya: "Dünya Aylan bebeği unutmuş olabilir ama biz hala unutmadık"dedi.
VİDEO: 30. Uluslararası Kartaca Sinema Festivali başladı