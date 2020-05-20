30 ton çöp toplayıp, sonra halay çektiler
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30 ton çöp toplayıp, sonra halay çektiler

VAN'ın merkez İpekyolu Belediyesi, Van-Özalp Karayolu üzerinde bulunan ve sulama amaçlı kullanılan Sıhke göleti çevresinde bahar temizliği yaptı.

30 ton çöp toplayıp, sonra halay çektiler
20.05.2020 11:58 | Son Güncelleme: 20.05.2020 11:58

VAN'ın merkez İpekyolu Belediyesi, Van-Özalp Karayolu üzerinde bulunan ve sulama amaçlı kullanılan Sıhke göleti çevresinde bahar temizliği yaptı. Yapılan çalışmalarda yaklaşık 30 ton çöp toplayan ekipler, daha sonra ellerindeki kürek ve süpürge saplarıyla sosyal mesafeye dikkat ederek, halay çekti.  

Bölgede havaların ısınmaya başlamasıyla birliktke temizlik çalışmalarına da ağırlık verildi. Van Gölü kıyılarında temizlik yapan Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, bu kez de Van kent merkezine yaklaşık 7 kilometre uzaklıkta bulunan Van-Özalp karayolu üzerindeki Sıhke göleti çevresinde bahar temizliği yaptı. Onlarca temizlik görevlisinin çalıştığı bölgede, yaklaşık 30 ton çöp toplandı. Çöp toplama çalışmalarının bitmesinin ardından ekipler, ellerindeki kürek ve süpürge saplarıyla sosyal mesafe kuralarına dikkat ederek bir süre halay çekti. Toplanan çöpler ise kamlyonlara yüklenerek, çöp toplama merkezine götürüldü. 

İpekyolu Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Volkan Avcı, çevre temizliği konusunda daha dikkatli davranılması gerektiğini belirterek, "Daha temiz ve daha güzel yaşanabilir bir İpekyolu için Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü olarak bizler üzerimize düşen tüm görevleri yerine getirme gayreti içerisindeyiz. Siz kıymetli hemşehrilerimizden de çevremizin temiz tutulması ve korunması hususunda daha özverili olmanızı rica ediyoruz. Sahil kıyılarına çöplerin atılmaması, gölümüze sahip çıkılması ve korunması hususunda da hassasiyet göstermelerini rica ediyoruz. Çocuklarımıza daha güzel ve temiz bir miras bırakmak için lütfen çöpleri etrafa değil çöp kutularına atalım" dedi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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