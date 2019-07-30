30 Temmuz Salı DHA Spor Gündemi

Dünyanın en güçlü sporcuları İstanbul'da yarışacak!

Türkiye'den ve yurtdışından en güçlü kadın ve erkek atletlerin katılacağı Strongest Man Türkiye, 21-22 Eylül tarihlerinde yapılacak. Powerlift, güreş, rugby ve halterde uluslararası dereceleri olan deneyimli sporcular güç sınırlarını zorlayacak.

Organizasyon Sorumlusu Özkaya: Oldukça mücadeleci bir şov izleyeceğiz

"Bu sporun riskleri, insanı cezbediyor"

"Yarışmaya katılacak sporcu sayısı arttı"

Doğan Doğan: Kendi sınırlarımızı zorluyoruz

"Strongest Man çok zorlu bir spor. Bir açıdan da hayatımızı riske atıyoruz"

"30 yıldır vejetaryenim. Belki de şu anda dünyadaki en güçlü vejetaryen olabilirim"

FENERBAHÇE

21.30 Sarı lacivertliler, Avrupa'nın en prestijli sezon öncesi hazırlık turnuvaları arasında bulunan Audi Cup'taki ilk maçında Bayern Münih ile karşılaşacak.

Günün diğer maçında ise saat 19.00'da Real Madrid ile Tottenham karşı karşıya gelecek.

GALATASARAY

Takım izinli

BEŞİKTAŞ

Takım izinli

ANKARAGÜCÜ

14.00 Başkent ekibinin olağanüstü seçimli genel kurulu yapılacak. Genel kurulda, mevcut başkan Mehmet Yiğiner ile adaylığını açıklayan Murat Ağcabağ başkanlık için yarışacak.

UEFA

Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde 2'nci Eleme Tur rövanş maçları oynanacak.

21.30 Olympiakos - Viktoria Plzen (Tur atlayan taraf Medipol Başakşehir'in rakibi olacak)

HAZIRLIK MAÇLARI

16.30 Çaykur Rizespor - Antalyaspor

19.00 Wasl - İstikbal Mobilya Kayserispor

TFF

11.00 - 15.00 2019-2020 sezonu TFF İkinci Lig ve Üçüncü Lig fikstür çekimi TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda yapılacak.

BASKETBOL

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2019 Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında Slovenya'ya çalışmalarını tamamlayarak yurda dönecek.

Kaynak: DHA