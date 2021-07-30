30 Temmuz Cuma TV yayın akışı! TV8, Star TV, Kanal D, ATV, FOX TV, TRT 1 bugünkü yayın akışı! Televizyonda bugün neler var?
30 Temmuz 2021 Cuma günü televizyonda neler olduğu birçok kişi tarafından merak edilmekte. Bugün Televizyonda hangi filmler, diziler, programlar ekrana gelecek? Baş Belası, Kefaret, Bozkır Aslanı Celaleddin, Sen Çal Kapımı, Gönül Dağı, Kazara Aşk, Bir Zamanlar Kıbrıs, Aşk Mantık İntikam, Masterchef Türkiye, Baht Oyunu, Aşkın Tarifi, Kalp Yarası yeni bölümü olacak mı? Peki bu akşam televizyonda neler var? İşte 30 Temmuz Cuma TV8, Star TV, Kanal D, Fox TV ve TRT 1 yayın akışı!
Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri merak edilme. Bu akşam yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Kanalların yayın akışında neler var? Bu akşam televizyonda neler var? Bu akşam TV'de neler var? 30 Temmuz yayın akışı" gibi soruların cevabını aratmakta. Kanallarda yayınlanacak program, film ve dizilerin yayın saatleri ve hangi kanalda yayınlanacağına dair bilgilere haberimizin devamında ulaşabilirsiniz. İşte 30 Temmuz Cuma TV8, Star TV, Kanal D, Fox TV ve TRT 1'in yayın akışı!
TELEVİZYONDA BUGÜN NELER VAR?
30 TEMMUZ CUMA TELEVİZYONDA NELER VAR?
TV8 YAYIN AKIŞI
06:30 Oynat Bakalım
07:15 8'de Sağlık
08:30 Oynat Bakalım
09:30 Masterchef Türkiye 2021
13:00 Paylaş Benimle
15:00 Paylaş Benimle
20:00 Masterchef Türkiye 2021
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Kalp Atışı
08:30 Bu Sabah
11:00 Yeni Gelin
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
FOX TV YAYIN AKIŞI
08.00 Çalar Saat
11.00 Şef Akademi Doğada
13.45 Aşk Mantık İntikam
16.30 Fulya ile Umudun Olsun
19.00 FOX Ana Haber
20.00 Aşk Mantık İntikam
00.00 Kefaret
ATV YAYIN AKIŞI
06: 00 Hercai
08: 00 Kahvaltı Haberleri
10: 00 Kardeşlerim
13: 00 atv Gün Ortası
14: 00 Aşk Sana Benzer - Yerli Sinema
16: 15 Bir Zamanlar Çukurova
19: 00 atv Ana Haber
20: 00 Mumya
22: 20 Avatar
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Güneşin Kızları
13:00 Magazin D Yaz
14:00 Küçük Ağa
16:15 Camdaki Kız
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Büyük Göç
TRT 1 YAYIN AKIŞI
07:05 Kalk Gidelim
10:45 Tozkoparan İskender
12:20 Gönül Dağı
15:40 Masumlar Apartmanı
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Dünya Hali
22:10 Mahrem
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Medcezir
09:30 Yüksek Sosyete
10:30 Erkenci Kuş
13:30 Aramızda Kalsın
16:45 Star Market
18:45 Star Haber
20:00 Hedefim Sensin
22:30 Hedefim Sensin