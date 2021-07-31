30 Temmuz 2021 Haberleri
30 Temmuz 2021 Manşet Haberleri.
- Alex Teixeira, Beşiktaş'ta! Yıldız futbolcuyla 2+1 yıllık sözleşme imzalanacak
- Fenerbahçe, Palmeiras'ta forma giyen golcü futbolcu Miguel Borja'nın transferi için kolları sıvadı
- Son Dakika: İçişleri Bakanı Soylu'dan Konya'da 7 kişinin öldürülmesiyle ilgili ilk açıklama: Kürt-Türk meselesiyle alakası yok
- David Alaba'nın sözleşmesi sızdı! Real Madrid'e maliyeti 145 milyon euroyu buluyor
- Eski vali Hüseyin Avni Coş, kalp krizi nedeniyle 62 yaşında hayatını kaybetti
- Korkunç olay! Balkona çıkan genç, kafasına dayadığı silahla intihar etti
- Konya'da 7 kişinin öldürüldüğü olaydan yeni detaylar! Katliam geliyorum demiş
- Galatasaray, Morutan'la prensip anlaşmasına vardı! 5 senelik sözleşmeye imza atacak
- 7 kişinin öldürüldüğü katliamla ilgili Konya Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan açıklama: Olayı Kürt/Türk çatışması gibi gösterenlere prim vermeyiz
- Çöp kovasıyla kavga eden adam kameraya yansıdı
- UEFA'dan tarihi karar! Avrupa Ligi Play-Off Turu'nda Fenerbahçe ile Galatasaray eşleşebilecek
- Melih Gökçek'in de paylaştığı ormana dronla alev püskürtme videosuna Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yalanlama
- Luyindama'yı takımda istemeyen Fatih Terim yönetime raporu sundu! Listesinde 6 savunmacı var
- Konya'daki aile katliamının nedeninin 10 yıllık husumet olduğu ortaya çıktı
- Marmaris yangınında ölen Şahin Akdemir'ın babası konuştu: Askerde PKK saldırısına uğradı, onlar yiyemedi
- Adana Aladağ'daki orman yangını iki ilçeye daha sıçradı
- Mahkemeden Real Madrid, Barcelona ve Juventus'u sevindiren haber! UEFA'nın aldığı ceza kararları iptal edildi
- Son Dakika: Türkiye'de 30 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 69 kişi vefat etti, 22 bin 83 yeni vaka tespit edildi
- Konya'da 7 kişinin öldürüldüğü katliam evinden ilk görüntü! Cansız bedenler avluya dizilmiş
- Evini yakan adam, hiçbir şey olmamış gibi bankta oturup izledi
- Son Dakika: Süper Lig'de ilk 3 haftanın programı belli oldu! İşte maç günleri ve oynanacağı saatler
- Genç annenin şüpheli ölümünde sır perdesi aralanıyor! Kadının kocası, kayınvalidesi ve kocasının dayısı tutuklandı
- Son Dakika: Konya'da bir eve düzenlenen silahlı saldırıda 7 kişi öldürüldü, evleri ateşe verildi
- Beşiktaş'ın eski yönetim kurulu üyesi Seyit Ateş transferin fitilini yaktı! Cenk Tosun geri dönüyor
- Sağlık Bakanı Koca, yangından etkilenen kişilerin sağlık durumuyla ilgili son bilgileri paylaştı
- Açık cezaevi hükümlülerine salgın izni 2 ay uzatıldı
- Selden etkilenen 3 ilde SGK prim ödeme süreleri uzatıldı
- Son Dakika: Valentin Rosier, Beşiktaş'ta! Yeni sözleşmeye resmen imza attı
- Tolgahan Sayışman'ın 48 yaşındaki kayınvalidesi Albana Abazi, güzelliğiyle olay oldu
- Sabancıların torunu Kerem Kamışlı'yı denize atan Yiğit Marcus Aral için öldürmeye teşebbüsten 34 yıl hapsi istendi
- Galatasaray ve Antalyaspor'dan anlamlı maç! Tüm gelir TEMA Vakfı'na bağışlanacak
- Hakları ödenmez! Yangını söndüren orman işçileri bitkin düşüp toprakta uyudu
- Manavgat'ta çiftliği yandığı için felç geçirdiğini söyleyen Tuğba Özay'dan haber var
- Marmaris yangınıyla ilgili ekipleri alarma geçiren ihbar! Eşkalleri belli 2 şüpheli aranıyor
- Fatih Terim'in görüşme talebine Rosier'den olay cevap: Gelecek sezon rakip olacağız
- Yangın önlemleri için İstanbul dahil 18 kentte ormanlara giriş yasaklandı
- 2 yaşındaki çocuğuna işkence eden zalim baba, tutuklanarak cezaevine gönderildi
- Dakika bir gol bir! G.Saray taraftarının tepkisi yeni transfer Berkan'a fotoğraf kaldırttı
- Yangın mağduru vatandaş, İYİ Partili Önşen'i yanan evine almadı: Benim için yapacağınız bir şey yok
- Son Dakika: Topçu ve Füze Okulu'nu yakmaya çalışan zanlı, savcılığın itirazı üzerine tutuklandı