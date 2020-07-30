30 Temmuz 2020 Tv8 Yayın Akışı
30 Temmuz 2020 Perşembe günü Tv8 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Tv8 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Tv8 yayın akışında neler var merak ediliyor. Tv8 kanalında bugün neler var?
30.07.2020 06:42 | Son Güncelleme: 30.07.2020 08:24
Tv8 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv8 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TV8 YAYIN AKIŞI
00:15 Doya Doya Moda
02:30 Doğduğun Ev Kaderindir
03:25 8x8
04:30 Bilginiz Olsun
04:30 8x8
05:15 Bilginiz Olsun
05:30 Oynat Bakalım
06:00 Oynat Bakalım
09:00 Masterchef Türkiye 2020
13:00 Doya Doya Moda
16:15 Kızım
18:15 Masterchef Türkiye 2020
20:00 Masterchef Türkiye 2020
21:15 Ailecek Şaşkınız
21:15 Müslüm
Kaynak: InterSinema.com