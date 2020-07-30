30 Temmuz 2020 TRT spor Yayın Akışı 30 Temmuz 2020 Perşembe günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TRT SPOR YAYIN AKIŞI 00:30 İleri Üçlü 01:05 Spor Artı 02:00 Aktüel Futbol 02:30 Spor Artı 03:45 Spor Artı 04:00 Dünya Kupaları Unutulmaz Goller 04:35 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler 04:40 TFF 1. Lig Özetler 04:55 Takvim Yaprakları 05:00 İngiltere Fa Cup Yarı Final Karşılaşmaları Özetler 05:15 Unutulmaz Milli Takım Golleri 05:35 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler 05:45 A Milli Takım Goller 06:00 Süper Lig Özetler 06:05 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler 06:30 İngiltere Premier Lig Özetler 06:58 İstiklal Marşı 07:00 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler 07:00 EURO 2020 Derleme 07:50 İtalya Kupasıfinal Karşılaşması 07:50 İtalya Kupası Final Karşılaşması 08:00 İlk Baskı 08:50 Takvim Yaprakları 08:55 Hava Durumu 09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni 09:15 İngiltere Premier Lig Özetler 09:15 Dünya Kupaları Unutulmaz Goller 09:50 Takvim Yaprakları 09:55 Hava Durumu 10:00 Spor Bülteni 10:55 Spor Kitaplığı 11:00 Spor Manşet 12:30 Süper Lig Özetler 12:30 A Milli Takım Goller 12:50 TFF 1. Lig Özetler 13:00 Spor Bülteni 13:55 Efsanelerin İzinde 14:00 TBMM-TV 14:00 Spor Stüdyosu 15:00 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler 15:40 Unutulmaz Milli Takım Golleri 16:00 Spor Bülteni 16:30 İngiltere Premier Lig Özetler 16:30 İngiltere Fa Cup Yarı Final Karşılaşması Manchester United 17:00 Gündem Futbol 18:00 Spor Merkezi 20:00 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler 20:00 EURO 2020 Derleme 20:30 Aktüel Futbol 20:50 TFF 1. Lig Özetler 21:00 Dakika Skor 21:30 Newcastle United - Liverpool 23:00 Hedef Süper Lig 23:10 Süper Lig Goller 23:20 Aktüel Futbol Kaynak: InterSinema.com