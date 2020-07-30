30 Temmuz 2020 TRT spor Yayın Akışı
30 Temmuz 2020 Perşembe günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
00:30 İleri Üçlü
01:05 Spor Artı
02:00 Aktüel Futbol
02:30 Spor Artı
03:45 Spor Artı
04:00 Dünya Kupaları Unutulmaz Goller
04:35 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler
04:40 TFF 1. Lig Özetler
04:55 Takvim Yaprakları
05:00 İngiltere Fa Cup Yarı Final Karşılaşmaları Özetler
05:15 Unutulmaz Milli Takım Golleri
05:35 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler
05:45 A Milli Takım Goller
06:00 Süper Lig Özetler
06:05 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler
06:30 İngiltere Premier Lig Özetler
06:58 İstiklal Marşı
07:00 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler
07:00 EURO 2020 Derleme
07:50 İtalya Kupasıfinal Karşılaşması
07:50 İtalya Kupası Final Karşılaşması
08:00 İlk Baskı
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 İngiltere Premier Lig Özetler
09:15 Dünya Kupaları Unutulmaz Goller
09:50 Takvim Yaprakları
09:55 Hava Durumu
10:00 Spor Bülteni
10:55 Spor Kitaplığı
11:00 Spor Manşet
12:30 Süper Lig Özetler
12:30 A Milli Takım Goller
12:50 TFF 1. Lig Özetler
13:00 Spor Bülteni
13:55 Efsanelerin İzinde
14:00 TBMM-TV
14:00 Spor Stüdyosu
15:00 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler
15:40 Unutulmaz Milli Takım Golleri
16:00 Spor Bülteni
16:30 İngiltere Premier Lig Özetler
16:30 İngiltere Fa Cup Yarı Final Karşılaşması Manchester United
17:00 Gündem Futbol
18:00 Spor Merkezi
20:00 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler
20:00 EURO 2020 Derleme
20:30 Aktüel Futbol
20:50 TFF 1. Lig Özetler
21:00 Dakika Skor
21:30 Newcastle United - Liverpool
23:00 Hedef Süper Lig
23:10 Süper Lig Goller
23:20 Aktüel Futbol
Kaynak: InterSinema.com