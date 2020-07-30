30 Temmuz 2020 Atv Yayın Akışı
30 Temmuz 2020 Perşembe günü Atv yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Atv yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Atv yayın akışında neler var merak ediliyor. Atv kanalında bugün neler var?
30.07.2020 06:42 | Son Güncelleme: 30.07.2020 08:26
Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
ATV YAYIN AKIŞI
00:00 Gençliğim Eyvah
00:45 Kıyamet
02:35 Kanatsız Kuşlar
05:15 Hercai
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
15:30 Bir Zamanlar Çukurova
19:00 ATV Ana Haber
19:45 Şans Kapıyı Çalınca
20:00 Hızlı ve Öfkeli
20:45 Kupa Günlüğü
21:30 Trabzonspor - Aytemiz Alanyaspor
22:00 Örümcek Adam
23:30 Kupa Töreni
Kaynak: InterSinema.com