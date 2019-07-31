30 Temmuz 2019 Haberleri
30 Temmuz 2019 Manşet Haberleri.
- Bayern Münih'e 6-1 yenilen Fenerbahçe, Audi Cup'ın en farklı mağlubiyetini aldı!
- Medipol Başakşehir'in Şampiyonlar Ligindeki rakibi belli oldu!
- Kurtardığı sığınmacılarla Sicilya limanında bekletilen İtalyan gemisine yönelik inceleme başlatıldı
- Tuba Büyüküstün yeni imajıyla bambaşka biri haline geldi!
- Taraftarların tepkisine dayanamayan Nabil Dirar, oyundan çıkmak istedi!
- Avcılar durağında metrobüste çıkan yangın korku yarattı
- Acun Ilıcalı'dan MasterChef yarışmasıyla ilgili sürpriz video
- Fenerbahçeli taraftarlardan Mehmet Ekici'ye büyük tepki!
- Hasan Ali Kaldırım, Bayern Münih maçında sakatlandı!
- Ukrayna, Rus gemisine 'resmi olarak' el koydu
- Kıvanç Tatlıtuğ ve ünlü oyuncular caretta carettaları denize kavuşturdu
- Meteoroloji uyardı: Balkanlar üzerinden sağanak yağış bekleniyor
- Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan MGK toplantısı sona erdi
- Usta sanatçı Haldun Ergüvenç, yaşamını yitirdi
- Boğazına balon parçası takılan minik Yağız kurtarılamadı
- Tottenham, Real Madrid'i 1-0 mağlup etti
- İngiltere'ye kaçan Dubai Şeyhi'nin eşi, zorla evlendirme ve tacize karşı tedbir için mahkemeye başvurdu
- Fenerbahçe, Bayern Münih'e 6-1 mağlup oldu
- İran'dan Trump'a 'Bolton'un savaşa susamışlığını reddet' mesajı
- Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe'den bikinili yaz pozu!
- Tahliye olan trafik magandası baklavacı kardeşler için kurban kestiler
- Fenerbahçe, Sporting Lizbon'un forveti Bas Dost'u gündemine aldı
- Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay: Tüm kurullarımız görevlerine devam etmektedir
- Galatasaray'a transferi duyurulmuştu! Emre Mor'dan kafaları karıştıran paylaşım
- Fenomen dizi Behzat Ç'de ünlü rapçi Ezhel'in şarkısı kullanıldı
- Beşiktaş, Konoplyanka için Schalke 04'e 2 milyon euro teklif etti
- AYM tepki çeken 'imzacı akademisyenler' kararını savundu: İfade özgürlüğü kapsamında
- AYM'nin kararına emekli özel harekatçılardan tepki
- Adnan Oktar örgütüne yönelik hazırlanan iddianamede çarpıcı detay: Soruşturmayı FETÖ sonlandırdı
- Gümüşhanespor'da Fatih Akyel dönemi resmen başladı
- Yunus Akgün ve Güven Yalçın'a büyük onur
- Oğuz Haksever istifa ettiğini açıkladı, veda mesajında özür diledi
- Dolar son 4 ayın en düşük seviyesini gördü! İşte son durum
- Bir kişiyi hastanelik ettiği iddia edilen İbrahim Çelikkol hakkında çıkan haberleri yalanladı
- ABD'li mimarlar, Meksika sınırına tahterevalli kurdu
- İstanbul Havalimanı'na inen uçak kuş sürüsüne çarptı, seferden çekildi
- Skandal yarışma programı Aşk Adası'nda alkış toplayan hareket! 50 bin poundunu paylaştı
- Kız arkadaşının telefonunda cinsel organ fotoğrafı gören genç, sevgilisini öldürdü
- Emre Mor'un Galatasaray'a transferini açıkladılar! Menajerlik şirketi duyurdu
- AK Partili Yeneroğlu: Keşke AYM geçmişte de özgürlükçü tutumda olabilseydi
Şiddet iddiasıyla gündeme gelen Metin Yıldız, eski sevgilisi programa bağlanınca yayını terk etmek istedi
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