%30 tam buğday unu ekmeği tarifi

25.11.2019 13:52 | Son Güncelleme: 25.11.2019 13:55

Dünya tatlısı kızımızın adı Lara Bilici. Özyeğin Üniversitesi Cordon Bleu'da eğitimine devam ediyor. Bir o kadar yardımsever, bir o kadar iyi niyetli ki size anlatamam. Hani yüzünde nurlar açan çocuklarımız vardır ya. İşte Lara da onlardan biri. Annesi Sevgili Yeşim Bilici'de babamın 60 senelik can dostunun kızı. Ve bundan sonra ben de kendisinin tariflerini deneyimlediğimde sizlerle reçetelerini paylaşacağım. Hadi bakalım lafı uzatmadan sizlerle tarifi paylaşayım. Siz de deneyimleyip düşüncelerinizi benimle paylaşabilirsiniz. Teşekkürler Lara'cım. Ellerine sağlık.

Malzemeler:

• 420 gr. beyaz un

• 180 gr. tam buğday unu

• 20 gr. kuru maya

• 20 gr. bal

• 380 gr. ılık su

• 150 gr. tereyağı

• 12 gr. tuz

Yapılışı:

• İlk olarak 20 g kuru maya ile ılık suyu çırpma teliyle çırpın.

• Maya ile suyun karışmış halini 5 dakika bekletin.

• Kalan malzemelerden tereyağını küp küp olmak üzere kesin ve karışıma ekleyin.

• Bal ve buğday ununu da karışıma ilave edin.

• Mikserle önce yüksek devirde 1 dakika hamuru karıştırın.

• Tuzu ilave edin.

• Daha sonra hızlı devirde 3-4 dakika hamur kıvam alıncaya kadar yoğurun.

• Hamura şekil verip yağlı kağıt serili fırın tepsisinin üzerine koyun.

• Hamuru 15 dakika üzerini streç ile sarıp dinlendirin.

• Hamurunuzu fırında 180 derecede yaklaşık 25-30 dakika pişirin.

Afiyet olsun!