30. Saraybosna Kitap Fuarı Kapılarını Kitapseverlere Açtı

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, bu yıl 30'uncusu düzenlenen "Uluslararası Saraybosna Kitap Fuarı" kapılarını kitapseverlere açtı.

Başkentteki Skenderija Kültür ve Spor Merkezi'nde açılışı yapılan fuarda, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 12 ülkeden 160'dan fazla yayınevinin kitapları Bosna Herseklilerin beğenisine sunuldu.

Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliği himayesinde Turizm ve Kültür Bakanlığı ve Saraybosna Yunus Emre Enstitüsü tarafından açılan Türkiye standını ziyaret eden Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Haldun Koç, Türkiye standına ilginin üst seviyede olduğuna işaret ederek, "Türkiye ve Bosna Hersek arasındaki ilişkilerin en önemli boyutlarından birisi kültür ve sanat." dedi

Türkiye'nin Bosna Hersek'te bundan sonraki dönemde de faaliyetlerini etkin bir şekilde sürdürüceğini söyleyen Koç, altı gün sürecek etkinlikte Türkiye standına geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da katılımın yüksek olması temennisinde bulundu.

Türkiye'den 750 kitap

Kültür ve Turizm Bakanlığı Uzmanı Dr. Serdar Çavuşdere de 2005 yılından bu yana fuara aralıksız katıldıklarını ifade ederek, "Balkanlar'a ve Balkanlar özelinde Saraybosna'ya çok önem veriyoruz. Tarih ve geçmişten gelen kültürel miras birlikteliğimiz var." dedi.

Fuara iki yıl önce onur konuğu olarak katıldıklarını anımsatan Çavuşdere, "Bu yıl daha küçük bir katılımla burdayız. 80 metrekarelik standımızın içerisinde yaklaşık 750 kitabımız var. Kitaplar genellikle edebiyat ve kültür sanat üzerine." diye konuştu.

Çavuşdere, Türkiye standında bakanlık yayınlarından oluşan prestij eserlere yer verildiğini belirterek, Türk edebiyat eserlerinin yaklaşık 66 dilde yayımlandığını sözlerine ekledi.

Fuar organizatörü Sahinspahic Yayınevinin müdürü Azer Kurtovic ise fuara bölge ülkelerden katılımın yüksek olduğunu söyleyerek, "Bu yıl geçen yıla oranla daha yüksek sayıda ziyaretçi bekliyoruz. Fuarda ayrıca, çok sayıda yazar söyleşi yapacak." dedi.

Fuar, 23 Nisan'a kadar ziyaret edilebilecek.