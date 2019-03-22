30 Saniyede Haftanın Fotoğrafları

Etiyopya uçak kazasından Yeni Zelanda'daki terör saldırısına kadar sizler için derlediğimiz haftanın fotoğrafları. Etiyopya Hava Yolları'na ait düşen uçakta hayatını kaybedenlerden birisinin yakını uçağın düştüğü yerdeki toprağı yüzüne sürerek acısını yaşıyor. Yeni Zelanda'nın Christchurch şehrindeki El Nur camisine yapılan terör saldırısından yaralı kurtulan birisi ambulansa yerleştiriliyor. Paris'teki Cumhuriyet Meydanı'nda göstericiler Cezayir Cumhurbaşkanı Abdelaziz Buteflika'yı protesto ediyor. Venezuela'da uzun süre devam eden elektrik kesintisini protesto eden göstericiler Karakas şehrinde bir sokağı işgal ederek öfkelerini gösteriyor. Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da küresel ısınmayı protesto eden bir kadın WhatsApp'ta ücretsiz bültenimize abone olun, Türkiye ve dünya gündeminden seçtiğimiz haberler her gün telefonunuza gelsin! Abone olmak için tıklayın.