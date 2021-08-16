30 saatlik yolculuğun sonunda yardımlar Türkeli'ye ulaştı
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30 saatlik yolculuğun sonunda yardımlar Türkeli'ye ulaştı

30 saatlik yolculuğun sonunda yardımlar Türkeli'ye ulaştı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

İstanbul Türkeli Gökçealan Köyü Kültür ve Yardımlaşma Derneği, karayolu ile bağlantısı kopan ve ulaşımın olmadığı Türkeli ilçesine 30 saatlik süren yolculuğunun ve mücadelenin sonunda yardımları ulaştırmayı başardı.

İstanbul Türkeli Gökçealan Köyü Kültür ve Yardımlaşma Derneği, karayolu ile bağlantısı kopan ve ulaşımın olmadığı Türkeli ilçesine 30 saatlik süren yolculuğunun ve mücadelenin sonunda yardımları ulaştırmayı başardı.

İstanbul Türkeli Gökçealan Köyü Kültür ve Yardımlaşma Derneği tarafından başlatılan yardımlaşma kampanyası ile İstanbul'da toplanan iki kamyon dolusu yardım malzemesini, Türkeli ilçesine tek ulaşım sağlanabilen genellikle orman yolu olarak iş makinelerin kullandığı Taşköprü Çatak köyleri güzergahından, 30 saatlik bir mücadelenin ve yolculuğun ardından ulaştırmayı başardılar.

İstanbul Türkeli Gökçealan Köyü Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Dursun Öztürk, "Öncellikle ilçemize çok geçmiş olsun, Allah bir daha böyle afeti ilçemize ve başka ilçelerimize yaşatmasın. İstanbul'dan çıkarak Taşköprü ve zor şartlardan orman yollarından geçerek, 30 saatlik süren bir yolculuğun ardından Gökçalan Köyüne ve ilçemize kara yoluyla ulaşan ilk yardım araçları olduk.

İstanbul'daki dernek yönetimimiz ve köylülerimizle ve ilçemizdeki köylülerimize, gecesine gündüzüne katan tüm yardımseverlerden Allah razı olsun." diyerek, araç ve personel temin eden İstanbul Sultangazi Belediyesine ve AK Parti Türkeli İl Genel Meclis Üyesi Nihat Demircan'a teşekkür ediyoruz" dedi.

İki adet yardım aracıyla İstanbul'dan yola çıkarak ilk olarak Gökçealan köyüne, sonra ilçe merkezinde yaşayan vatandaşlara su ve erzak yardımında bulundular. - SİNOP

30 saatlik yolculuğun sonunda yardımlar Türkeli'ye ulaştı
30 saatlik yolculuğun sonunda yardımlar Türkeli'ye ulaştı
30 saatlik yolculuğun sonunda yardımlar Türkeli'ye ulaştı
30 saatlik yolculuğun sonunda yardımlar Türkeli'ye ulaştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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