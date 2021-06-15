30 saat süren yargılamanın ardından 7 kişi tutuklandı
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30 saat süren yargılamanın ardından 7 kişi tutuklandı

30 saat süren yargılamanın ardından 7 kişi tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde kendilerini AFAD görevlisi olarak tanıttıkları köylülere bölgede heyelan ile deprem önleyici çalışmalar yapacaklarını söyleyerek iş makineleriyle kaçak kazı yaparken yakalanan ve aralarında kamu görevlileri de olan 13 şüpheli şahıstan 7'si tutuklanarak...

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde kendilerini AFAD görevlisi olarak tanıttıkları köylülere bölgede heyelan ile deprem önleyici çalışmalar yapacaklarını söyleyerek iş makineleriyle kaçak kazı yaparken yakalanan ve aralarında kamu görevlileri de olan 13 şüpheli şahıstan 7'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerin adliyede yargılanmaları yaklaşık 30 saat sürdü.

Kastamonu'nun Hanönü ilçesine bağlı Kavak köyünde İçişleri Bakanlığına bağlı AFAD Başkanlığından görevli olarak geldiklerini söyleyen 13 kişilik ekip, köylüleri de kandırarak iş makineleriyle kaçak kazı yaptıkları sırada yakalandı. Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ile Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince yakalanan Ü.F. (45), H.T. (40), O.Ö. (35), T.Y. (43), O.Ç. (40), K.L. (34), Ö.S. (38), İ.Ü. (37), S.Y. (30), G.D. (28), M.K. (45), Ü.Ö. ve A.K, karakoldaki işlemlerinin ardından güvenlik önlemleri altında Taşköprü adliyesine sevk edildi. Adli makamlarca yapılan sorgulamada 7 şüpheli şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 4 şüpheli şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 2 şüpheli şahısta Cumhuriyet Savcılığındaki sorgularının ardından serbest bırakıldı.

Ormanlık arazide izinsiz kazı yaptıkları sırada jandarma ekiplerince suçüstü yakalanan şüphelilerin yanı sıra yapılan aramada 1 adet Hitachi 160 marka 2013 model ekskavatör, 6 adet tabanca ve bu tabancalara ait çok sayıda tabanca fişeği, 8 bin 800 TL ile bin 800 Avro para, kazı yapmakta kullanılan muhtelif malzemeler ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Öte yandan şüphelilerin Taşköprü adliyesindeki yargılanmaları ise, yaklaşık 30 saat sürdü. - KASTAMONU

30 saat süren yargılamanın ardından 7 kişi tutuklandı
30 saat süren yargılamanın ardından 7 kişi tutuklandı
30 saat süren yargılamanın ardından 7 kişi tutuklandı
30 saat süren yargılamanın ardından 7 kişi tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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