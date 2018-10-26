30 Palet Hırsızlığına 3 Gözaltı

30 Palet Hırsızlığına 3 Gözaltı

Samsun’da bir inşaattan 30 palet çaldıkları iddia edilen 3 kişi polis tarafından gözaltına alındı.

30 Palet Hırsızlığına 3 Gözaltı

Samsun'da bir inşaattan 30 palet çaldıkları iddia edilen 3 kişi polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaattan 30 ahşap palet çalındı. Denizevleri Polis Merkezi ekipleri, olayla ilgili K.E.(18), F.Ç.(23) ve K.A.A.'yı (19) yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki sorgusu tamamlanan 3 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

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