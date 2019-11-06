30 onlar için çok geç

06.11.2019 12:26 | Son Güncelleme: 06.11.2019 12:31

Bursa Hürriyet Anadolu Lisesi'nin Avrupa Komisyonu tarafından desteklenen '30 Çok Geç' projesinin uluslararası ortakları olan İtalya, Polonya, Portekiz, Romanya ve Makedonya'dan gelen öğrenciler, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ı ziyaret etti.



Avrupa Komisyonu Başkanlığı'nda Türkiye Ulusal Ajansı'nca yürütülmekte olan Erasmus+ Programı Okul Ortaklığı (KA229) faaliyeti kapsamında 2018 yılı döneminde bütçe tahsisine hak kazanan Türkiye genelindeki 88 proje arasında yer alan Bursa Hürriyet Anadolu Lisesi, proje ortağı olan ülkelerin öğrencilerini Bursa'da ağırladı. Proje koordinatörü Bursa Hürriyet Anadolu Lisesi Müdürü Mustafa Korkmaz, projesinin uluslararası ortakları olan İtalya, Polonya, Portekiz, Romanya ve Makedonya'dan gelen öğrenci ve öğretmenlerle Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ı ziyaret etti. Proje hakkında bilgi veren Okul Müdürü Mustafa Korkmaz, iş dünyası ne bekliyor?, hangi niteliklere sahip gençler iş bulacak ve kariyer için sadece diploma yeterli midir? sorularına proje kapsamında yanıt aradıklarını söyledi. Projenin, iş hayatına atılmamış ortaöğretim ve yükseköğretime devam eden gençler ve o kurumlarda çalışan eğitimcileri kapsadığını dile getiren Korkmaz, "Bu projeyle öğrencilerin mezun olmadan önce hem duyuşsal hem de bilişsel becerilerini geliştirerek, iş hayatı için donanımlı hale getirilmelerini hedeflemekteyiz. Bu şekilde hem özel sektörün eğitim için ayrılan bütçelerinin daha farklı yatırımlarda kullanılmasına hem personelin daha nitelikli ve donanımlı kişilerden oluşmasına katkı sağlamayı umuyoruz" diye konuştu.



Böyle önemli bir projede görev üstlenen bütün öğrenci ve öğretmenleri kutlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da yabancı öğrencilere Bursa'nın tarihi, kültürel, ekonomik ve sosyal yapısı hakkında bilgiler verdi. Sıcak bir sohbet havasında geçen ziyarette öğrencilerin sorularını da cevaplayan Başkan Aktaş, "Sizi en çok heyecanlandıran projeniz ne oldu?" şeklindeki soruya, "Fiziki projeleri tabii ki önemsiyorum. Ancak insanların hayatını kolaylaştıran, bir öğrencinin üniversite okumasını sağlayan bir yardım, en zor zamanında bir aileye dokunmuş olmak beni daha çok heyecanlandırıyor" dedi.



Öğrenciler ziyaretin sonunda Başkan Aktaş'a projenin sembolü olan bir tişört ve Okul Müdürü Korkmaz da filografi tablo hediye etti. - BURSA

Kaynak: İHA