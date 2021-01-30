30 Ocak Survıvor dokunulmazlığını hangi takım kazandı? Survivor eleme adayı kim oldu? Hangi takım dokunulmazlığı kazandı?
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30 Ocak Survıvor dokunulmazlığını hangi takım kazandı? Survivor eleme adayı kim oldu? Hangi takım dokunulmazlığı kazandı?

30.01.2021 23:38 | Son Güncelleme: 30.01.2021 23:42
30 Ocak Survıvor dokunulmazlığını hangi takım kazandı? Survivor eleme adayı kim oldu? Hangi takım dokunulmazlığı kazandı?

30 Ocak tarihinde yayınlanan Survivvor yarışmasında ünlüler ve gönüllüler takımları arasında dokunulmazlık için mücadele etti. 30 Ocak Survıvor dokunulmazlığını hangi takım kazandı? Survivor eleme adayı kim oldu? Hangi takım dokunulmazlığı kazandı?

Heyecanın dorukta olduğu Survivor'da Dokunulmazlık Oyunu heyecanı yaşanıyor. Dokunulmazlığı kazanmak için yarışmacılar tüm gücünü ortaya koyarken 30 Ocak Survivor Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı ve Survivor dokunulmazlık kim kazandı gibi soruların yanıtları araştırıldı. Peki, Survivor dokunulmazlık kim kazandı?

30 OCAK SURVIVOR DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

30 Ocak tarihinde yayınlanan Survıvor yarışmasında kıyasıya mücadele edildi. Kazanan takım ünlüler oldu. Son mücadele Balaban ve Yunus Emre arasında gerçekleşti.

SURVIVOR MARKET OYUNUNDA NELER VAR?

Survivor yarışmacıları için önemli bir oyun olan erzak oyunu, bu sezon market oyunu ismiyle oynanıyor. Bu akşam oynanan market oyununda kazanan takıma verilecek erzak paketi içerisinde patates ve sıvı yağdan var.

SURVIVOR MARKET OYUNUNU KİM KAZANDI?

Market oyunu için kıyasıya mücadele eken ünlüler ve gönüllüler takımında kazanan kim oldu? 7 olan takımın kazanacağı karşılaşmayı gönüllüler kazandı.

Gönüllüler:7

Ünlüler:5



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