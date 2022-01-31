30 Ocak 2022 Haberleri
Haberler.com - Genel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
30 Ocak 2022 Manşet Haberleri.
TRABZON (Haberler.com) -
- Galatasaray taraftarı yerle yeksan oldu! Dört gözle yolunu bekledikleri transfer iptal
- İki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 13 kişi yaralandı
- 46 il için sarı kodlu uyarı! Meteoroloji yaklaşan tehlikeye dikkat çekti
- Makas atarken kontrolü kaybeden sürücü bariyerlere çarptı
- Adalet Bakanlığı'ndaki atamanın ardından kulisler hareketlendi! 4 bakan daha koltuğunu devredebilir
- Dünyaca ünlü aktörün fotoğrafıyla Gomis transferini ti'ye aldı! Ata Demirer'in paylaşımına beğeni yağıyor
- Galatasaray çıldırdı! Gomis'ten sonra taraftarı mest edecek bir yıldız daha Aslan oldu
- Annesine şiddet uygulayan babasını öldüren genç kıza 10 yıl hapis cezası
- 3 yaşındaki kızını, hayvanat bahçesindeki ayının önüne attı! Korku dolu anlar kamerada
- Cani adam, kendisini aldattığını iddia ettiği eski eşinin parmaklarını balta ile kesti
- Başakşehir bombayı patlattı! Premier Lig'den çok tanıdık bir ismi transfer ettiler
- Kılıçdaroğlu söz verdiği videoyu yayınladı: Elimde bir rapor var, bu rapor dünyada bir ilk
- Ali Babacan at üstünde akaryakıt fiyatlarını eleştirdi, Aile Bakanı Yanık'tan yanıt gecikmedi
- Mostafa Mohamed, Galatasaray'a dönemiyor! Mısır, Afrika Kupası'nda finale bir adım daha yaklaştı
- 3. kattan düşerek ölen 21 yaşındaki Şevval'in eşi tarafından darbedildiği iddiası
- Geri dönüşüne en çok o sevindi! Aleyna Tilki'den beğeni yağmuruna tutulan Gomis paylaşımı
- Tadilat yaparken 4'üncü kattan düşen adam hayatını kaybetti! O anlar kamerada
- Teknolojide son nokta! Beijing Kış Olimpiyatları'na robot garsonlar ve şefler damga vurdu
- İki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
- Binali Yıldırım 'Kuşdili' ile seslendi, o anlar herkesi gülümsetti
- Trabzon'da Kılıçdaroğlu'na 'Hain' diyen çocukla ilgili Bakan Soylu'dan ilk yorum: Çocuktan al haberi
- Şehit yakınına küfrederek büyük tepki çeken İYİ Partili Lütfü Türkkan, uzun aradan sonra Kılıçdaroğlu'yla yan yana göründü
- Son Dakika: Türkiye'de 30 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 189 kişi vefat etti, 88 bin 145 yeni vaka tespit edildi
- Galatasaray'dan ayrılan Yedlin'in sözleri ABD'yi salladı: Her yerde cami vardı
- Kılıçdaroğlu, Trabzon'daki küçük çocukla ilgili soruya yanıt verdi: Paylaşımları süratle silin
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında Kılıçdaroğlu'na 'Hain' diyen çocukla ilgili AK Parti'den ilk açıklama: Manipülasyon
- Dünyaca ünlü futbolcu tecavüze kalkıştı! Kendisine karşı koyan sevgilisi tanınmaz halde
- Akşam iterek yere düşürdüğü annesini sabah kalktığında ölü buldu
- Bomba iddia! Şeyma Subaşı'nın sevgilisi, Şevval Şahin'in erkek arkadaşını dövdü
- Son Dakika: Avustralya Açık'ta tarihi final! Saatler süren maçta şampiyon olan Rafael Nadal rekor kırdı
- Gece vakti derin sularda korku dolu anlar! Gözleri parlayan yaratık, balıkçıya saldırdı
- Selin Ciğerci'den cesur tercih! Transparan pantolonuyla iddialı pozlar verdi
- İmamoğlu'ndan Trabzon'daki küçük çocuğa ilişkin dikkat çeken paylaşım! Hemşehrilerine seslendi
- Trabzon'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı büyüleyen anlar: Tarihi bir gündeyiz
- Seçim hattı kızışıyor! HDP üçüncü ittifak için ilk hamlesini yaptı
- Yarım kalan hikaye tamamlanacak! Bafetimbi Gomis, Galatasaray'da
- Kılıçdaroğlu'ndan Trabzon'daki küçük çocukla ilgili açıklama: Lütfen kötü söz söylemeyin
- Gaziantep'in Erol Bulut için yaptığı pasta paylaşımı gülmekten kırdı geçirdi
- Kıbrıs Türk'ü oyuncunun itirafı gündemi salladı: Önünde karısıyla cinsel ilişkiye girmem için 15 bin euro teklif etti
- Erdoğan'ın konuşması bitti, Kılıçdaroğlu'ndan paylaşım geldi: Saat 21.00'de buluşmak üzere
Haberler.com - Genel