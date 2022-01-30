30 Ocak 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı
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30 Ocak 2022 Pazar günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?
BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (InterSinema.com) - Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI
00:00 ÖK Yeni Malatyaspor - Beşiktaş
01:45 Süper Lig Haftanın Golleri
02:00 A. Hatayspor - Ç. Rizespor
03:45 Süper Lig Haftanın Golleri
04:00 Muhabir Masasi
05:00 Futbolun Şehirleri
06:00 Bi'de Bana Sor
07:00 Yeni Gün
09:00 M. Başakşehir - Göztepe
10:45 1 Yıldız 10 Gol
11:00 Süper Lig Maç Özetleri
12:00 Spor Toto 1. Lig Maç Özetleri
12:30 Sai K. Erciyesspor - Kasimpaşa
14:00 Süper Lig Haftanın Golleri
14:15 1. Lig Haftanın Golleri
14:30 İstatistik Bankası
15:00 Belgesel: Büyük Altay
16:00 FTA Antalyaspor - Gaziantep FK
17:45 Süper Lig Haftanın Golleri
18:00 Sai K. Erciyesspor - Kasimpaşa
19:30 Süper Lig Haftanın Golleri
19:45 1. Lig Haftanın Golleri
20:00 Sporun Mabetleri
20:30 İstatistik Bankası
21:00 Gamer
22:00 Belgesel: Büyük Altay
23:00 Süper Hikayem