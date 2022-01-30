30 Ocak 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (InterSinema.com) - Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 ÖK Yeni Malatyaspor - Beşiktaş

01:45 Süper Lig Haftanın Golleri

02:00 A. Hatayspor - Ç. Rizespor

03:45 Süper Lig Haftanın Golleri

04:00 Muhabir Masasi

05:00 Futbolun Şehirleri

06:00 Bi'de Bana Sor

07:00 Yeni Gün

09:00 M. Başakşehir - Göztepe

10:45 1 Yıldız 10 Gol

11:00 Süper Lig Maç Özetleri

12:00 Spor Toto 1. Lig Maç Özetleri

12:30 Sai K. Erciyesspor - Kasimpaşa

14:00 Süper Lig Haftanın Golleri

14:15 1. Lig Haftanın Golleri

14:30 İstatistik Bankası

15:00 Belgesel: Büyük Altay

16:00 FTA Antalyaspor - Gaziantep FK

17:45 Süper Lig Haftanın Golleri

18:00 Sai K. Erciyesspor - Kasimpaşa

19:30 Süper Lig Haftanın Golleri

19:45 1. Lig Haftanın Golleri

20:00 Sporun Mabetleri

20:30 İstatistik Bankası

21:00 Gamer

22:00 Belgesel: Büyük Altay

23:00 Süper Hikayem

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