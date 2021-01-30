30 Ocak 2021 TRT spor Yayın Akışı
30 Ocak 2021 Cumartesi günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
00:05 Teknik Analiz
01:00 Spor Artı
02:00 Napoli - Spezia
02:00 Stadyum
03:45 İleri Üçlü Transfer
05:05 Teknik Analiz
05:40 Almanya Bundesliga Özetler
06:00 Süper Lig Özetler
06:30 TFF 1. Lig Özetler
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
07:00 Schalke - Bayern Münih
07:00 Almanya Bundesliga Futbol Karş. Schalke - Bayern Münih
08:40 Süper Lig Özetler
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 İşitme Engelliler Spor Bülteni
08:55 Hava Durumu
09:00 Teknik Analiz
09:10 Hava Durumu
09:15 İtalya Süper Kupası Magazin
09:40 Almanya Bundesliga Goller
09:50 Takvim Yaprakları
10:00 Spor Bülteni
10:55 Hava Durumu
11:00 Spor Manşet
11:00 Avrupa Stüdyosu
12:30 Yüz Yüze Futbol
12:30 İngiltere Premier Lig Özetler
13:00 Spor Bülteni
13:25 Ankaraspor - Ankara Keçiörengücü
13:25 Tff 1. Lig Futbol Karşılaşması Ankaraspor - Ankara Keçiör
13:45 İtalya Kupası Özetler
14:00 Spor Stüdyosu
15:30 Spor Haftasonu
15:30 Spor Hafta Sonu
15:55 Adanaspor A.Ş. – Eskişehirspor
15:55 Tff 1. Lig Futbol Karşılaşması Adanaspor A.ş. – Eskişehirsp
16:00 Gündem Futbol Transfer
18:00 Spor Merkezi
18:00 Spor Haftasonu
18:00 Spor Hafta Sonu
18:55 Aydeniz Et Balıkesirspor - Tuzlaspor AŞ
18:55 Tff 1. Lig Futbol Karşılaşması Aydeniz Et Balıkesirspor -
18:55 Akhisarspor - Royal Hastanesi Bandırmaspor
21:00 Stadyum
Kaynak: InterSinema.com