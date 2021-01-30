30 Ocak 2021 Eurosport Yayın Akışı
30 Ocak 2021 Cumartesi günü Eurosport yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Eurosport yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Eurosport yayın akışında neler var merak ediliyor. Eurosport kanalında bugün neler var?
Eurosport yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Eurosport kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
EUROSPORT YAYIN AKIŞI
01:00 Haberler
01:06 Biatlon
01:10 Kayakla Atlama
02:00 Kayaklı Koşu
02:29 Nordic Combined
03:00 Nordic Combined
03:28 Kayakla Atlama
03:30 Kızak
03:30 Alp Disiplini
04:00 Alp Disiplini
04:10 Kızak
04:12 Kayakla Atlama
04:30 Nordic Combined
05:00 Snooker
07:00 Nordic Combined
07:00 Kayakla Atlama
07:00 Alp Disiplini
08:00 Nordic Combined
08:15 Biatlon
08:30 Snooker
09:00 Kayakla Atlama
09:15 Biatlon
10:00 Biatlon
10:00 Alp Disiplini
10:30 Snooker
10:30 Nordic Combined
11:00 Nordic Combined
11:20 Alp Disiplini
11:30 Tenis
11:30 Snooker
12:25 Snooker
12:30 Alp Disiplini
13:30 Tenis
14:30 Alp Disiplini
15:30 Kayaklı Koşu
15:30 Kızak
15:30 Snooker
16:10 Kızak
16:15 Biatlon
16:50 Kayaklı Koşu
16:55 Snooker
17:05 Kayakla Atlama
19:00 Nordic Combined
19:45 Kızak
20:00 Kızak
20:00 Kayakla Atlama
20:45 Biatlon
21:00 Haberler
21:10 Snooker
Kaynak: InterSinema.com