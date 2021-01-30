30 Ocak 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı
30 Ocak 2021 Cumartesi günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?
Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI
00:00 Süper Lig Maç Özetleri
00:00 This is Paris
00:30 500 Great Goals Show
00:45 TFF 1. Lig Haftanın Golleri
00:45 TFF 1. Lig Kısa Özet
01:00 UEFA Şampiyonlar Ligi
01:00 Var Özel Yayını
01:00 Maç Saati
02:00 Süper Lig Maç Özetleri
02:45 Maç Saati
02:45 Süper Lig
03:45 Maç Saati
04:30 1. Lig
04:30 Sanal Direktör
04:30 TFF 1. Lig Maç Özetleri
05:00 1. Lig
05:30 Süper Lig
05:30 Süper Lig Maç Özetleri
06:15 Maç Saati
06:30 TFF 1. Lig Maç Özetleri
07:00 Maç Saati
08:00 Maç Saati
08:45 Süper Lig Kısa Özet
08:45 TFF 1. Lig Kısa Özet
09:00 Maç Saati
10:00 UEFA Şampiyonlar Ligi
10:45 Süper Lig Maç Özetleri
11:00 Var Özel Yayını
11:00 Sanal Direktör
11:00 beIN Manşet
11:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri
11:45 Belgesel
12:00 1. Lig
12:00 Maç Saati
12:30 Süper Lig
13:30 Kasımpaşa - HK Kayserispor
13:45 Süper Lig Maç Özetleri
13:45 Süper Lig Haftanın Golleri
14:00 Sanal Direktör
14:00 Maç Saati
14:00 beIN Manşet
14:15 Devre Arası
14:30 Kasımpaşa - HK Kayserispor
15:00 beIN Teknik
15:00 Süper Lig
15:45 Süper Lig Kısa Özet
16:00 Y. Malatyaspor - Karagümrük
16:00 Maç Saati
16:00 M. Başakşehir - A. Hatayspor
16:35 Maç Başlıyor
16:45 Süper Lig
16:45 Devre Arası
17:00 M. Başakşehir - A. Hatayspor
17:00 Y. Malatyaspor - Karagümrük
17:00 beIN Teknik
17:45 Devre Arası
18:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri
18:00 Süper Lig
18:00 Süper Lig Maç Özetleri
18:45 TFF 1. Lig Haftanın Golleri
19:00 Maç Saati
19:00 Fenerbahçe - Ç. Rizespor
19:00 Gaziantep FK - Galatasaray
19:00 UEFA Avrupa Ligi Magazin
19:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Geniş Özet
19:45 Süper Lig
20:00 Gaziantep FK - Galatasaray
20:00 Fenerbahçe - Ç. Rizespor
20:45 Süper Lig Haftanın Golleri
20:45 Devre Arası
21:00 Süper Lig Maç Sonu
21:00 This is Paris
21:30 Serie A Full Impact
22:00 Var Özel Yayını
22:00 Süper Lig Maç Sonu
22:45 My Story
23:00 Belgesel
23:00 beIN Teknik
23:00 This is Paris
23:30 Gamer
Kaynak: InterSinema.com