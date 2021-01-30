30 Ocak 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

30 Ocak 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı

30.01.2021 06:42 | Son Güncelleme: 30.01.2021 06:47
30 Ocak 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı

30 Ocak 2021 Cumartesi günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 Süper Lig Maç Özetleri

00:00 This is Paris

00:30 500 Great Goals Show

00:45 TFF 1. Lig Haftanın Golleri

00:45 TFF 1. Lig Kısa Özet

01:00 UEFA Şampiyonlar Ligi

01:00 Var Özel Yayını

01:00 Maç Saati

02:00 Süper Lig Maç Özetleri

02:45 Maç Saati

02:45 Süper Lig

03:45 Maç Saati

04:30 1. Lig

04:30 Sanal Direktör

04:30 TFF 1. Lig Maç Özetleri

05:00 1. Lig

05:30 Süper Lig

05:30 Süper Lig Maç Özetleri

06:15 Maç Saati

06:30 TFF 1. Lig Maç Özetleri

07:00 Maç Saati

08:00 Maç Saati

08:45 Süper Lig Kısa Özet

08:45 TFF 1. Lig Kısa Özet

09:00 Maç Saati

10:00 UEFA Şampiyonlar Ligi

10:45 Süper Lig Maç Özetleri

11:00 Var Özel Yayını

11:00 Sanal Direktör

11:00 beIN Manşet

11:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri

11:45 Belgesel

12:00 1. Lig

12:00 Maç Saati

12:30 Süper Lig

13:30 Kasımpaşa - HK Kayserispor

13:45 Süper Lig Maç Özetleri

13:45 Süper Lig Haftanın Golleri

14:00 Sanal Direktör

14:00 Maç Saati

14:00 beIN Manşet

14:15 Devre Arası

14:30 Kasımpaşa - HK Kayserispor

15:00 beIN Teknik

15:00 Süper Lig

15:45 Süper Lig Kısa Özet

16:00 Y. Malatyaspor - Karagümrük

16:00 Maç Saati

16:00 M. Başakşehir - A. Hatayspor

16:35 Maç Başlıyor

16:45 Süper Lig

16:45 Devre Arası

17:00 M. Başakşehir - A. Hatayspor

17:00 Y. Malatyaspor - Karagümrük

17:00 beIN Teknik

17:45 Devre Arası

18:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri

18:00 Süper Lig

18:00 Süper Lig Maç Özetleri

18:45 TFF 1. Lig Haftanın Golleri

19:00 Maç Saati

19:00 Fenerbahçe - Ç. Rizespor

19:00 Gaziantep FK - Galatasaray

19:00 UEFA Avrupa Ligi Magazin

19:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Geniş Özet

19:45 Süper Lig

20:00 Gaziantep FK - Galatasaray

20:00 Fenerbahçe - Ç. Rizespor

20:45 Süper Lig Haftanın Golleri

20:45 Devre Arası

21:00 Süper Lig Maç Sonu

21:00 This is Paris

21:30 Serie A Full Impact

22:00 Var Özel Yayını

22:00 Süper Lig Maç Sonu

22:45 My Story

23:00 Belgesel

23:00 beIN Teknik

23:00 This is Paris

23:30 Gamer

Kaynak: InterSinema.com

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Meral Akşener Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Guy Ritchie Acun Ilıcalı Jason Statham Caner Cindoruk
Spor Ömer Ali Erol Bulut Fatih Terim Ünal Karaman Ömer Ali Şahiner
Tüm Haberler İstifa Antalya Beşiktaş Gaziantep
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: 30 Ocak 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.1.2021 06:46:41. #1.14#
title