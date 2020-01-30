30 Ocak 2020 TRT spor Yayın Akışı

30.01.2020 06:45 | Son Güncelleme: 30.01.2020 06:46

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

00:45 Spor Artı

02:00 Premier Futbol

03:00 Almanya Bundesliga Özetler

03:20 Süper Lig Özetler

03:50 TFF 1. Lig Özetler

04:20 Avrupa Yolunda

04:45 Takvim Yaprakları

04:50 İngiltere Premier Lig Özetler

05:20 Futbol Aklı

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İlk Baskı

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 Süper Lig Panorama

09:25 TFF 1. Lig Panorama

09:30 Orhan Ayhan'la

10:00 Spor Bülteni

10:50 Almanya Bundesliga Panorama

10:55 Spor Kitaplığı

11:00 Spor Manşet

12:10 Takvim Yaprakları

12:15 Set Sayısı

13:00 Spor Bülteni

13:30 TFF 1. Lig Özetler

14:00 Spor Stüdyosu

14:00 TBMM-TV

15:05 Avrupa Yolunda

15:30 Spor Bülteni

16:00 Gündem Futbol

17:20 TFF 1. Lig Goller

17:30 Spor Akşamı

18:15 Süper Lig Panorama

18:25 Takvim Yaprakları

18:30 Spor Merkezi

20:00 Spor Ana Haber

20:30 Futbol Anadolu

22:00 Aktüel Futbol

Kaynak: InterSinema.com