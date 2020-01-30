30 Ocak 2020 TRT spor Yayın Akışı
30 Ocak 2020 Perşembe günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
00:45 Spor Artı
02:00 Premier Futbol
03:00 Almanya Bundesliga Özetler
03:20 Süper Lig Özetler
03:50 TFF 1. Lig Özetler
04:20 Avrupa Yolunda
04:45 Takvim Yaprakları
04:50 İngiltere Premier Lig Özetler
05:20 Futbol Aklı
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 Süper Lig Panorama
09:25 TFF 1. Lig Panorama
09:30 Orhan Ayhan'la
10:00 Spor Bülteni
10:50 Almanya Bundesliga Panorama
10:55 Spor Kitaplığı
11:00 Spor Manşet
12:10 Takvim Yaprakları
12:15 Set Sayısı
13:00 Spor Bülteni
13:30 TFF 1. Lig Özetler
14:00 Spor Stüdyosu
14:00 TBMM-TV
15:05 Avrupa Yolunda
15:30 Spor Bülteni
16:00 Gündem Futbol
17:20 TFF 1. Lig Goller
17:30 Spor Akşamı
18:15 Süper Lig Panorama
18:25 Takvim Yaprakları
18:30 Spor Merkezi
20:00 Spor Ana Haber
20:30 Futbol Anadolu
22:00 Aktüel Futbol