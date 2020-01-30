30 Ocak 2020 Eurosport Yayın Akışı

30.01.2020 06:45 | Son Güncelleme: 30.01.2020 06:45

Eurosport yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Eurosport kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

EUROSPORT YAYIN AKIŞI

00:05 Haberler

00:15 Bisiklet

01:00 Bisiklet

02:30 Tenis

05:00 Tenis

08:00 Tenis

10:15 Tenis

11:15 Tenis

14:30 Tenis

15:00 Tenis

16:05 Snooker

17:00 Snooker

20:05 Tenis

21:45 Haberler

22:00 Snooker

Kaynak: InterSinema.com