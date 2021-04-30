30 Nisan Kırmızı Oda'da çalan şarkı ne? Mehmet Erdem Acıyı Sevmek Olur mu sözleri
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30 Nisan Kırmızı Oda'da çalan şarkı ne? Mehmet Erdem Acıyı Sevmek Olur mu sözleri

30 Nisan Kırmızı Oda'da çalan şarkı ne? Mehmet Erdem Acıyı Sevmek Olur mu sözleri
Haberler.com / Osman DEMİR - Haberler | Gündem

Kırmızı Oda'nın yeni bölümünde çalan Şarkının özleri merak edildi. Peki, 30 Nisan Kırmızı Oda'da çalan şarkı ne? Mehmet Erdem Acıyı Sevmek Olur mu sözleri

Acıyı Sevmek Olur mu şarkısı Kırmızı Oda'da çalındı. İzleyicilerin merakını uyandıran gelişme sonrası 30 Nisan Kırmızı Oda'da çalan şarkı ne? Mehmet Erdem Acıyı Sevmek Olur mu sözleri araştırıldı.

MEHMET ERDEM ACIYI SEVMEK OLUR MU SÖZLERİ

Kalp alışır acı çekmelere

Can dayanmaz yeni sevmelere

Boşa kürek çek hep aynı

Bana sorun bi' kim haklı?

Şu yüreğim ne meraklı

Hiç sözümü dinlemiyor

Sorarım aşk durulur mu?

Acıyı sevmek olur mu?

Hani hayat bir oyundu?

Artık içime sinmiyor

Kalp alışır acı çekmelere

Can dayanmaz yeni sevmelere

Boşa kürek çek hep aynı

Bana sorun bi kim haklı?

Şu yüreğim ne meraklı

Hiç sözümü dinlemiyor

Sorarım aşk durulur mu?

Acıyı sevmek olur mu?

Hani hayat bir oyundu?

Artık içime sinmiyor

Sorarım aşk durulur mu?

Acıyı sevmek olur mu?

Hani hayat bir oyundu?

Artık içime sinmiyor.

Hani hayat bir oyundu?

Artık içime sinmiyor

Mehmet Erdem

Gündem Editörü - Osman DEMİR
Osman DEMİR
Gündem Editörü
Haber Yorumları
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