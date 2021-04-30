30 Nisan Kırmızı Oda'da çalan şarkı ne? Mehmet Erdem Acıyı Sevmek Olur mu sözleri
Kırmızı Oda'nın yeni bölümünde çalan Şarkının özleri merak edildi. Peki, 30 Nisan Kırmızı Oda'da çalan şarkı ne? Mehmet Erdem Acıyı Sevmek Olur mu sözleri
Acıyı Sevmek Olur mu şarkısı Kırmızı Oda'da çalındı. İzleyicilerin merakını uyandıran gelişme sonrası 30 Nisan Kırmızı Oda'da çalan şarkı ne? Mehmet Erdem Acıyı Sevmek Olur mu sözleri araştırıldı.
MEHMET ERDEM ACIYI SEVMEK OLUR MU SÖZLERİ
Kalp alışır acı çekmelere
Can dayanmaz yeni sevmelere
Boşa kürek çek hep aynı
Bana sorun bi' kim haklı?
Şu yüreğim ne meraklı
Hiç sözümü dinlemiyor
Sorarım aşk durulur mu?
Acıyı sevmek olur mu?
Hani hayat bir oyundu?
Artık içime sinmiyor
Kalp alışır acı çekmelere
Can dayanmaz yeni sevmelere
Boşa kürek çek hep aynı
Bana sorun bi kim haklı?
Şu yüreğim ne meraklı
Hiç sözümü dinlemiyor
Sorarım aşk durulur mu?
Acıyı sevmek olur mu?
Hani hayat bir oyundu?
Artık içime sinmiyor
Sorarım aşk durulur mu?
Acıyı sevmek olur mu?
Hani hayat bir oyundu?
Artık içime sinmiyor.
Hani hayat bir oyundu?
Artık içime sinmiyor
Mehmet Erdem