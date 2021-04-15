30 Nisan'a kadar kent kartlarınızı alın
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

30 Nisan'a kadar kent kartlarınızı alın

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
30 Nisan'a kadar kent kartlarınızı alın

Düzce Ulaşım A.Ş.'nin kurulması ile birlikte değişen kent kart yüklenici firmasına ait elektronik kartların ücretsiz değişim süresi 30 Nisan 2021 tarihinde doluyor.

Düzce Ulaşım A.Ş.'nin kurulması ile birlikte değişen kent kart yüklenici firmasına ait elektronik kartların ücretsiz değişim süresi 30 Nisan 2021 tarihinde doluyor. Elektronik kartlarını değiştirmeyen yolcuların mağduriyet yaşamamaları için, kartlarını ay sonuna kadar ücretsiz olarak değiştirmesi isteniyor.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün göreve gelmesi ile ulaşım sistemini zarardan kurtarmak ve şehir içi trafiğini rahatlatmak için kurulan Düzce Ulaşım A.Ş. ile birlikte Elektronik kart yüklenici firması da değişmişti. Elektronik kart yüklenici firmasının değişmesi ile birlikte geçersiz olan elektronik kartların ücretsiz değişim süresinin 30 Nisan 2021 tarihinde sona erdiği açıklandı. Halk arasında Uğur Böcekleri olarak nitelendirilen otobüsleri kullanmak için dijital kart firmasını değiştiren Düzce Ulaşım A.Ş. kent kart değişimlerinin bir an önce yapılması için çağrıda bulundu. Bir önceki kart sisteminin sürekli arıza vermesi nedeniyle yeni sistemi Düzcelilerin hizmetine sunan Düzce Ulaşım A.Ş. yetkilileri, yolcuların eski kartlarının Kent Kart ile ücretsiz olarak değiştirebileceğini açıkladı.

Kent kartımı nasıl değiştirilir?

Eski kartlarını değiştirmek isteyen yolcuların kimlik bilgileri, eski kent kart ve 1 adet vesikalık fotoğraf ile birlikte Aziziye Mahallesinde bulunan Düzce Ulaşım Garaj Amirliğine ve Düzce Belediyesi Konuralp ek hizmet binasına giderek müracaat etmeleri yeterli olacak. Detaylı bilgi almak isteyen yolcular 0532 170 76 81 numaralı telefonu arayarak detaylı bilgiye ulaşılabilecek. 30 Nisan 2021 tarihinden sonra Kent Kartların değişimleri ücretli olacak. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ziya Selçuk Meral Akşener Mustafa Şentop Devlet Bahçeli
Magazin Nur Sürer Cem Yılmaz Murat Yıldırım Mustafa Üstündağ
Spor Mesut Özil Caner Erkin Fatih Terim Yılmaz Vural Oğuzhan Özyakup
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Chp
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: 30 Nisan'a kadar kent kartlarınızı alın
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.4.2021 13:35:00. #1.15#

title