30 Nisan 2021 Haberleri
30 Nisan 2021 Manşet Haberleri.
- Atını asansörle lüks apartmanın üst katına çıkardı, ifadesi olaydan daha vahim
- Thodex soruşturmasının seyrini değiştirecek gelişme! Kripto Faruk'un kaçışına yardım edenler yakalandı
- Mevlüt Çavuşoğlu ve Fahrettin Koca, Rusya'ya gidiyor! Ziyaretin amacı Türkiye'nin lokomotif sektörünü mutlu edecek
- Demet Akalın 'Kimse param yok demesin herkes tatilde' dedi, tepki gelince geri adım attı
- Maskesini bulamayan Joe Biden paniğe kapıldı: Başım belada
- Fabrikadaki iftar yemeğinden 106 işçi zehirlendi
- Mehmet Boynukalın'dan tepki toplayan paylaşımlar: Hepinize kaliteli pamuk aldım
- Yaşamsal faaliyetin en temel ögesi suyu yeterli miktarda tüketmeyince ne olur?
- Dilencilerin yöntemi şaşırttı! Marketten gıda aldırıp gıdaları tekrardan markete iade ederek parasını alıyorlar
- Osmaniye'de aynı aileden 4 kişi 1 hafta içinde koronadan öldü
- Tam kapanmanın ardından yeni sürecin ayrıntıları netleşti! 'Yavaş normalleşme'de bazı kısıtlamalar devam edecek
- İçişleri Bakanı Soylu'dan alkol yasağına ilişkin açıklama: Tam kapanma boyunca devam edecek
- Skandal olay! Yanlışlıkla bir yerine beş doz aşı yapılan kişi hastaneye kaldırıldı
- Tam kapanmada 307 bin 42 kişiye Seyahat İzin ile Çalışma Muafiyeti İzin Belgesi verildi
- Eğlenirken neden çığlık atarız? İşte altında yatan sebep
- Son Dakika: Türkiye'de 30 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 394 kişi vefat etti, 31 bin 891 yeni vaka tespit edildi
- Afganistan'da iftar saati bombalı saldırı: 25 ölü, 60'tan fazla yaralı var
- 'Şok denetim' uygulamasına takıldı, ücretsiz doldurduğu sular pahalıya patladı
- Son Dakika: Çin aşısının tedarikinde sorun çıktı, Bakan Koca nedenini anlattı
- Fenerbahçe'nin 'kural hatası' iddialarına Selçuk Dereli'den yanıt: Tamamen yanlış
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sosyal medyada gündem olan çıkış: En kötü ihtimalle Türkiye'deyim
- Veda mesajıyla eleştirilen Aygün Aydın, hem Hakan Sabancı'ya hem de Türklere hakaret etti
- Nezen Germiyen cinayetinin şüphelisi Ahmet Taşkın hakkında tüyler ürperten itiraf! Stüdyo buz kesti
- Juventus, Merih Demiral ve Ronaldo'yu satış listesine koydu
- Kırgızistan-Tacikistan sınırındaki çatışmada ölü sayısı 39'a yükseldi
- Çöpte bulunan ve cenin zannedilen parçanın bir hayvana ait olduğu belirlendi
- Tam kapanmanın ilk gününde markete aracıyla gidenlere ceza
- Galatasaray, Patrick Aanholt ve Aytaç Kara'nın ardından Schalke'den Suat Serdar'la da anlaşma sağladı
- Bakan Koca 'Tedarik sıkıntısı var' dedi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan itiraz geldi: Kabul etmiyorum, yeterince aşımız var
- Among Us PlayStation 4 ve PlayStation 5 için duyuruldu!
- Sokağa çıkma yasağına rağmen caddede fuhuş pazarlığı
- Maldivler'de tatil yapan 63 yaşındaki Perihan Savaş bikinili pozunu paylaştı
- İmamoğlu tam kapanmada elini taşın altına soktu! İstanbullulara dört müjde birden verdi
- Dolandırıcıların Instagram tuzağı pes dedirtti! Linke tıklayınca listenizdeki kişilerden borç para istiyorlar
- Otogar bombacıları Habertürk TV canlı yayınında kadraja girmiş
- Başkanlık düşünmeyen Fatih Terim'in yeni görevi belli oldu: Üst düzey sportif direktörlük
- 2 fenomen, yüzlerine yaptıkları maske makyajıyla pasaportlarından oldu
- Taş ve sopalar havada uçuştu! Yıkım işçileri ile gürültüden rahatsız olan vatandaş birbirine girdi
- Cinayet şüphelisi, mutfak dolabındaki gizli bölmede yakalandı
- Oyuncu Murat Yıldırım, tam kapanma başlamadan önce ihtiyaç sahiplerine koli dağıttı