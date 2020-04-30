30 Nisan 2020 Tv8 Yayın Akışı
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30 Nisan 2020 Tv8 Yayın Akışı

30 Nisan 2020 Perşembe günü Tv8 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Tv8 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Tv8 yayın akışında neler var merak ediliyor. Tv8 kanalında bugün neler var?

30 Nisan 2020 Tv8 Yayın Akışı
30.04.2020 06:45 | Son Güncelleme: 30.04.2020 06:45

Tv8 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv8 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TV8 YAYIN AKIŞI

00:15 Survivor Ekstra

01:30 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular Ramazan

02:30 Oynat Bakalım

03:30 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular Ramazan

04:30 Doya Doya Moda

07:00 Oynat Bakalım

09:30 Survivor Ünlüler - Gönüllüler

10:00 Sinema

12:30 Doya Doya Moda

16:15 Survivor Panorama 2020

20:00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler

Kaynak: InterSinema.com

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