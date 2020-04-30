30 Nisan 2020 TRT spor Yayın Akışı
30 Nisan 2020 Perşembe günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
00:40 Juventus Goller
00:40 2018 Dünya Kupası Özetler
00:55 Takvim Yaprakları
01:00 Fransa - İngiltere
01:00 1998 DÜNYA KUPASI FUTBOL KARŞILAŞMASI GRUP MAÇI
01:00 Brezilya - Norveç
02:40 Bir Zamanlar
02:40 Spor Akşamı
03:40 Siyah Beyaz Anılar
03:55 Spor ve Sağlık
03:55 Kamu Spotu: Evde Spor
04:00 1998 DÜNYA KUPASI FUTBOL KARŞILAŞMASI GRUP MAÇI
04:00 Fransa - Danimarka
04:00 Almanya - Yugoslavya
05:40 Lig Hatırası
05:40 Lig Hatırası 89-90
06:05 İngiltere Premier Lig Özetler
06:40 Siyah Beyaz Anılar
06:55 Spor Kitaplığı
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Almanya - Yugoslavya
07:00 1998 DÜNYA KUPASI FUTBOL KARŞILAŞMASI GRUP MAÇI
07:00 Brezilya - Norveç
08:45 Spor ve Sağlık
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 Süper Lig Özetler
09:45 Nedir, Nasıl Oynanır?
09:55 Kamu Spotu: Evde Spor
10:00 Spor Bülteni
10:25 Kamu Spotu: İşte Spor
10:30 Fransa - Suudi Arabistan
10:30 İspanya - Bulgaristan
10:30 1998 DÜNYA KUPASI FUTBOL KARŞILAŞMASI GRUP MAÇI
12:10 Spor Kitaplığı
12:15 Hollanda - Meksika
12:15 1998 DÜNYA KUPASI FUTBOL KARŞILAŞMASI GRUP MAÇI
12:15 İtalya - Kamerun
13:55 Takvim Yaprakları
14:00 TBMM-TV
14:00 Spor Bülteni
14:55 Kamu Spotu: Evde Spor
15:00 Lig Hatırası
15:25 İngiltere Premier Lig Özetler
16:00 1998 DÜNYA KUPASI FUTBOL KARŞILAŞMASI SON 16 MAÇI
17:40 Siyah Beyaz Anılar
17:55 Kamu Spotu: Evde Spor
18:00 Spor Ana Haber
18:40 2018 Dünya Kupası Özetler
18:55 Kamu Spotu: İşte Spor
19:00 Unutulmaz Maçlar
20:40 Almanya Bundesliga Özetler
21:00 Lig Hatırası 89-90
21:00 Lig Hatırası
21:25 İngiltere Premier Lig Özetler
21:25 2018 Dünya Kupası Özetler
21:40 Kamu Spotu: Evde Spor
21:45 Bir Zamanlar
22:00 Spor Akşamı
23:00 1998 DÜNYA KUPASI FUTBOL KARŞILAŞMASI SON 16 MAÇI
23:00 Arjantin - İngiltere
23:00 Fransa - Danimarka
Kaynak: InterSinema.com