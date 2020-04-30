30 Nisan 2020 Kanal d Yayın Akışı 30 Nisan 2020 Perşembe günü Kanal d yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Kanal d yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Kanal d yayın akışında neler var merak ediliyor. Kanal d kanalında bugün neler var?

Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… KANAL D YAYIN AKIŞI 00:30 Hayat Tamircisi 00:45 Masum 01:15 Galip Derviş 02:00 M.Fatih Çıtlak’la Sahur Vakti 04:30 Arda'nın Ramazan Mutfağı 05:15 Akasya Durağı 06:15 Yabancı Damat 07:30 Balçiçek ile Dr. Cankurtaran 09:00 Neler Oluyor Hayatta 10:45 Aşk-ı Memnu 12:30 Arda'nın Ramazan Mutfağı 13:15 Gelinim Mutfakta 16:15 Arka Sokaklar 19:00 Buket Aydın'la Kanal D Haber 20:00 Eyvah Eyvah 20:15 Cehennem Melekleri 2 22:30 Kimlik Hırsızı 22:30 Eyvah Eyvah Kaynak: InterSinema.com