30 Nisan 2020 Eurosport Yayın Akışı
30 Nisan 2020 Perşembe günü Eurosport yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Eurosport yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Eurosport yayın akışında neler var merak ediliyor. Eurosport kanalında bugün neler var?
30.04.2020 06:45 | Son Güncelleme: 30.04.2020 06:45
Eurosport yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Eurosport kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
EUROSPORT YAYIN AKIŞI
00:00 Tenis
02:30 Tenis
04:00 Tenis
05:30 Tenis
06:00 Tenis
07:30 Tenis
09:30 Snooker
10:30 Snooker
11:00 Snooker
12:30 Spor Otomobil
12:40 Formula E
13:00 Spor Otomobil
14:00 Spor Otomobil
14:00 Formula E
15:00 Bisiklet
16:30 Bisiklet
17:30 Bisiklet
18:00 Bisiklet
19:00 Bisiklet
20:00 Snooker
21:00 Snooker
22:00 Snooker
23:00 Olimpiyat Oyunları
Kaynak: InterSinema.com