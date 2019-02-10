30 Milyon İnsana Ulaşmayı Hedefliyoruz"

Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, geçen yıl 23 milyon olan yardım ulaştırdıkları kişi sayısını, bu sene 30 milyona çıkarmayı hedeflediklerini belirtti.

Kınık, bir otelde düzenlenen Türk Kızılayı Malatya Şubesi Olağan Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, İstiklal Harbi'nde ilk can suyunu veren kuruluş olduklarını söyledi.

Türk Kızılayının, milletin kötü zamanlarda mukavemet gösterebilmesi için kurulduğunu anlatan Kınık, "Hiçbir vatan evladını geride bırakmaksızın, yaşlısını, engellisini güçlendirerek olağanüstü durumlara hazırlamak zorundayız. 'Güçlü Türkiye Güçlü Kızılay' sloganıyla 2015'te yola çıktık. Bütçe büyüklüğümüz 7 kat arttı. Çalışan sayımız, yardım ulaştırdığımız insan sayısı her geçen gün artıyor." diye konuştu.

Kınık, "Bizler aracıyız, milletimizin himmetini taşıyoruz. 7 milyar liralık bütçe büyüklüğüyle geçen yıl 23 milyon insana yardım ulaştırdık, bu yıl 30 milyon insana ulaşmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin 2015 sonrasında dünyada sürdürülebilir kalkınma hedefleri çerçevesinde büyük bir inisiyatife imza attığını dile getiren Kınık, şöyle devam etti:

"18 ana alanda kalkınma hedefleri belirlendi. Bu çerçevede 2030'a kadar hem Türkiye hem de dünyada aşırı yoksulluk ortadan kaldırılacak. Bizde 'Güçlü Türkiye Güçlü Toplum' olarak sloganımızı belirledik. Dünyaya yardım edebilmemiz için toplumumuzu güçlendireceğiz. Bu kapsamda İslam Kalkınma Bankası ile hazinemizle ve büyük fon kuruluşlarıyla ön anlaşmalar yaptık. Türkiye'de bu kapsamda kadınlara girişimcilik eğitimi vererek fon sağlayacağız. Onların değer zincirlerini belirleyerek, bu zincirde üretim yapmalarını ve gelir elde etmelerini sağlayacağız. Bunlar için onlara faizsiz fon ve mikro finans teşvikleri vereceğiz. Devletimiz bugün karşılıksız yardımlara 32 milyar lira ayırıyor."

"Milli afet barınma stokları oluşturacağız"

Malatya'daki vagon onarım fabrikasını, afet barınma sistemleri fabrikasına dönüştüreceklerini belirten Kınık, şunları kaydetti:

"Burada prefabrik konut, prefabrik yapı sistemleri, hafif çelik, yapısal çelik imalatı yapan büyük bir tesis olacak. Afet veya kentsel dönüşüm gibi ihtiyaç duyulan sosyal donatılar için hızlı çözümler üretecek. Geçen gün Kartal'da yaşadığımız afet, gerçekten memleketimizde alarm zilleri veriyor. Memleketimizde 7 milyona yakın dönüşmesi gereken yapı stoğumuz var. Hızlı dönüşmesi gerekiyor. İnsanlar para vererek, tabut satın alıyor. Kentlerde afet temelli düzeltilmesi gereken ciddi bir risk var. Afet dönemlerinde milli barınma stoğumuz çadır. Ama Allah göstermesin hazırlıklı olmalıyız. Hızlı şekilde normal evlere dönülmesi için milli afet barınma stokları oluşturacağız. Malatya'daki tesis, bu anlamda önemli olacak. Türkiye'de bu konudaki tematik tek tesis. Dünyadaki en büyük tesislerden biri olacak."

Kınık, TCDD ile varılan anlaşma çerçevesinde Malatya'da lojistik merkezi kuracaklarına işaret ederek, "Merkez, tarıma dayalı endüstriyel üretimin daha yüksek karlılıkla dünyaya pazarlanması açısından ciddi altyapı oluşturacak. Tekstil temelli ve organize sanayide üretilen malların hızlı pazarlanması noktasında, dünyadan buraya yarı mamul olarak gelecek malzemelerin, hızlı ve düşük maliyetle getirilmesinde bu üssün katma değeri olacak." ifadelerini kullandı.

Malatya Valisi Aydın Baruş da Türk Kızılayının ihtiyaç sahiplerine ulaştırdığı yardımlardan gurur duyduklarını söyledi.

Baruş, derneğin, insanların vicdanındaki yardımlaşma duygusunu diri tuttuğunu kaydetti.

Kaynak: AA