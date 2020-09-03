30 metrelik uçurumdan yuvarlanan kişi ağır yaralandı
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30 metrelik uçurumdan yuvarlanan kişi ağır yaralandı

ZONGULDAK'ta evinin yakınındaki bahçede çalışan Mesut K., dengesini kaybederek yaklaşık 30 metrelik uçurumdan yuvarlanarak ağır yaralandı.

30 metrelik uçurumdan yuvarlanan kişi ağır yaralandı
03.09.2020 18:47 | Son Güncelleme: 03.09.2020 18:51

ZONGULDAK'ta evinin yakınındaki bahçede çalışan Mesut K., dengesini kaybederek yaklaşık 30 metrelik uçurumdan yuvarlanarak ağır yaralandı.

Olay akşam saatlerinde Karaelmas Mahallesi Kayabaşı Sokak'ta meydana geldi. Evinin yakınındaki bahçede bulunan Mesut K., dengesini kaybederek yaklaşık 30 metrelik uçurumdan yuvarlandı. Kalbinde pil olduğu öğrenilen ve ağır yaralanan Mesut K.'yı gören yakınları durumu sağlık ve AFAD ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen ekipler Mesut K.'ye ilk müdahalenin yapılmasının ardınan kurtarma çalışması başlattı. Sedye ve halatla düştüğü uçurumdan çıkarılan Mesut K., BEÜ Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Mesut K'nın hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.


Kaynak: DHA

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