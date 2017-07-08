30 Metrelik Suluboya Resim Çalışmasında Gaziantep'i Yansıttılar

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Uluslararası Suluboya Derneğinin işbirliğiyle düzenlenen "6.Uluslararası Sevgi, Barış ve Hoşgörü" Altın Fırça Sulu Boya Yarışması ve Festivali kapsamında 30 metrelik resim çalışması yapıldı.

Çin, Ukrayna, Kosova, Almanya, Kanada, Azerbaycan, Hindistan ve Macaristan gibi ülkeler başta olmak üzere 25 ülkeden yaklaşık 65'i yabancı 150 sanatçının katıldığı çalışma, Zeugma Mozaik Müzesi'nde gerçekleştirildi.

Bakan Avcı ve Şahin de suluboya çalışmaları esnasında fırçaları alarak boyama yaptılar.

Tamamlanan çalışmaları inceleyen Avcı ve Şahin, ressamlara teşekkür etti.

Kültür ve Turizm Bakanı Avcı ve Fatma Şahin, Çinli ressamların suluboyadan yaptıkları resim sergisinin açılışını yaptı.

Zeugma Mozaik Müzesi Konferans Salonu'ndaki sergide Çin'in Türkiye'nin uzaktaki yakın dostu olduğunu ifade eden Avcı, Çinli ressamlara ve sergide emeği geçenlere teşekkür etti.

Serginin açılış kurdelesini kesen ve sergi alanını gezen Avcı, Şahin ve beraberindekiler Çinli ressamlar tarafından yapılan eserleri tek tek inceledi. Ressamlar protokole eserler hakkında bilgi verdi.